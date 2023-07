POGLEDAJTE KAKO SE KREĆE HLADNI FRONT KROZ SRBIJU Temperature usred jula naglo pale! U ovom delu zemlje subjektivni osećaj MINUS 6

Ovog jutra temperature u Srbiji nisu prešle 20 stepeni, a kretale su se od minimalnih 5, i prosečnih 17 i 18 stepeni. Pre samo nekoliko dana, u utorak, maksimalna temperatura dostizala je čak 37 stepeni, a subjektivni osećaj pogotovo u gradovima bio je i iznad 40 stepeni. Uporedili smo temperature jutros sa onima prethodnog dana, a subjektivni je išao čak i do minus 6.

Podsetimo, hladni front je još pre dva dana stigao u Srbiju i drastično oborio temperaturu u svim delovima zemlje. Temperature su naglo opale, a mnogim građanima šok je usledio kada su temperature opale za 15, a u nekim mestima i za skoro 20 stepeni.

Najhladnije na Kopaoniku

Na Kopaoniku je prema prognozi maksimalna temperatura juče bila 19, a minimalna je bila 8 stepeni. Međutim, temperatura je tokom noći na svakih sat vremena padala za stepen do dva, i u ponoć je iznosila 0 stepeni uz subjektivni osećaj minus 3 stepena.

Ovog jutra najhladnije je bilo na Kopaoniku, gde je minimalna temperatura bila 4 stepena, a subjektivni osećaj čak minus 6 prema podacima sajta Weather2Umbrella.

foto: Printscreen/Weather2Umbrella

Jutros maksimala temperatura 20 stepeni

Juče je Jug Srbije i dalje imao temperature blizu 30. podeljka. Tako je juče u 9 časova u Nišu, Ćupriji i Leskovcu između 30 i 31 stepen, dok je danas ta brojka 17 i 19 stepeni podaci su sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ)

U ostalim mestima u Srbiji danas u 9 časova u odnosu na 9 sati juče temperature su bile dodatno niže, i to za dodatnih 9 do 10 stepeni! Na Kopaoniku je zabeležena najveća razlika. Tamo je sa jučerašnjih 18 temperatura pala 5. Situacija u Beogradu danas je približna kao i juče gde je sa jučerašnjih 20 stepeni, danas svega 19. U Leskovcu je recimo juče bilo 31 stepen, a jutros 19... (Ceo spisak gradova pogledajte u tabeli u nastavku teksta).

Temperature u Srbiji danas u 9 časova

foto: Printscreen/Weather2Umbrella

foto: Printscreen/Weather2Umbrella

foto: Printscreen/Weather2Umbrella

Temperature u Srbiji juče u 9 časova

foto: Printscreen/Weather2Umbrella

foto: Printscreen/Weather2Umbrella

foto: Printscreen/Weather2Umbrella

Šta je hladni front

Meteorologija razlikuje tople i hladne vazdušne mase, a da li će biti hladna ili topla vazdušna masa direktno zavisi od podloge na koju nailazi.

Ako je vazdušna masa hladnija od podloge naziva se hladnom. Hladni front je ivica hladnog sektora ciklona, obično kod nas zapadni delovi ciklona. Pre dolaska hladnog fronta vetar jača i ima severne smerove, i donosi padavine.

Dok prolazi hladan front vazdušni pritisak počinje naglo da raste, vlažnost vazduha ume da se smanjuje. Tada su najobilnije padavine, i obično već postaje biti osetno hladnije. Inače u ovom periodu leti obično dolazi do olujnog nevremena. Nakon prolaska hladnog fronta pritisak usporava rast, vreme je osetno hladnije, i dolazi samo do povremenih padavina koje ubrzo prestaju i dolazi do razvedravanja.

Kurir.rs/Blic