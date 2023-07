"BACILA SAM SE PREKO DETETA DA GA ZAŠTITIM" Rotvajler napao majku i dete u NS: Uhvatio me za lobanju i kidao kao KOMAD MESA

Jovana Ć., majka deteta od 20 meseci, pretrpela je lakše telesne povrede glave nakon napada komšijskog rotvajlera. Majka se postavila zaštitnički prema detetu, te je nadljuskom snagom uspela da spasi dete težih posledica, pa čak i smrti.

U predvečerje petka, dete se igralo sa majkom na Popovici u Novom Sadu, ispred svog ulaza.

- Zakoračila sam korak unazad i videla rotvajlera kako kreće da laje i kreće na nas. Grabim dete i on kreće na njega. Ja se bacam na psa i vičem upomoć. On se meni istrgao, a ja sam se bacila preko deteta da ga zaštitim. Sva sreća, mislim da sam ga dezorjentisala puštenom kosom. On mene hvata za lobanju i kida me kao komad mesa. Ja sam nastavila da vrištim, ali niko od komšija nije smeo da priđe. On je fiksirao dete, a on me samo za glavu hvata i baca levo-desno. Uletela je njegova gazdarica i vikala nam da bežimo. Grabim dete, od 20 meseci, on me je treći put stigao, moje dete je ležalo u lokni krvi - istakla je povređena i dodala da su odmah dete odvezli u Urgentni centar.

- Ja sam to dete čekala 13 godina. Dete je dobro sada, ugrižen je za polne organe i ima oteklinu zgloba.

Jovana je nazvala nadležne službe, u subotu, kada je došla sebi od šoka. Međutim, nailazi na prepreku jer veterinarski inspektori ne rade vikendom. Pas je i dalje na slobodi.

- Da li će neko nama da pruži bezbednost, ja psihički i fizički nisam spremna na ove stvari. Ograda ne postoji, neograđeno je, ograde i dalje nema. Ne može na mom posedu da ugrožava mene. Nemam ja ništa protiv životinja, ni moje dete. Mi imamo ljubimca, volimo životinje. Božija volja i natprirodna snaga majke je spasila mene i moje dete - rekla je kroz suze sagovornica.

Jovana se pita zašto još uvek nisu sprovedene mere protiv psa i zašto se čeka ponedeljak.

- Ne postoji hitan postupak kada vam veterinarski inspektor izađe na teren. Ne rade vikendom. Lično sam išla danas u Bulevar Mihajla Pupina 6 i tražila da mi nazovu veterinarskog inspektora. Međutim, rekli su mi da dođem sutra. Ja i dalje ne znam da li je taj pas vakcinisan, besan.

(Kurir.rs/nsuzivo)