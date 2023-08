OD TORNIKA TRI GONDOLE VODE NA TRI STRANE: Od Zlatibora do Pribojske Banje vožnja duga 14,6 kilometara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u nedavnom obilasku Piboja odobrio je investiciju za najdužu gondola na svetu, koja će se graditi od Tornika do Pribojske Banje.

Dužina te gondole od Zlatibora preko Tornika do Pribojske Banje biće dužine 14,6 kilometra. Ovoj investiciji su se posebno obradovali Zlatiborci.

- Očekujemo da će sva dokumentacija za izgradnju nove gondole od zaltiborskog vrha Tornik do Pribojske Banje biti spremna do kraja ove, i da ćemo u gradnju krenuti već početkom sledeće godine: Rok za završetak je godinu dana od početka radova – rekao je Milan Stamatović, predsednik Opštine Čajetina.

foto: Z.G.

On je rekao da je predsednik Srbije obećao da će 25 miliona evra za ovu investiciju čija je ukupna vrednost 30 miliona obezbediti država, a ostatak opština Čajetina.

- Pola trase buduće gondole je na teritoriji čajetinske opštine, između ostalog, i buduća stanica kod manastira Uvac, dok ostali deo pripada Priboju. Na samom vrhu Tornik biće potpuno obnovljeni, i u komercijalnu namenu, slično Avalskom tornju, dovedeni repetitori koji su porušeni u NATO agresiji 1999. godine – kazao je Stamatović.

foto: Z.G.

On kaže da će nova trasa gondole biti deo gondolske mreže koju će, osim ove najavljene, činiti i trenutno najduža na svetu, zlatiborska „Zlatna gondola“, od centra naselja Zlatibor do Tornika, kao i ona čiju izgradnju Čajetinci uveliko pripremaju, od vrha Tornik do vrha Čigota.

Predsednik Opštine Čajetina nagoveštava da će celom budućom mrežom gondola koje će počinjati ili se završavati na vrhu skijališta Tornik, s obzirom na dosadašnje iskustvo i postignute uspehe u ovom poslu, upravljati čajetinsko Javno preduzeće „Gold gondola“.

Kurir.rs/Z.G.