RODBINA GA SE ODREKLA, A POP MU KUĆU ZAOBILAZI! Radiša živi srećno sa DVE ŽENE pod istim krovom i ne haju za OGOVARANJA! FOTO

Pop mu kuću zaobilazi, rodbina neće za njega ni da čuje, a komšije njima ispiraju usta, ali Radiša za to ne haje. Komšije su se krstile, čudile kad se u selu pročulo da je njihov Radiša, tada već oženjen dvadesetak godina, u kući doveo još jednu ženu i da prva ama baš ništa nema protiv toga!

Ne haju ni Radiša ni njegove žene za priče i ogovaranja već složno žive pod istim krovom, a što je najbolje njih dve se sjajno slažu i dele sve poslove. Kad je cela Srbija pre par godina saznala za priču, prštali su komentari, a muškarci mu čestitali u neverici jer mnogi od njih nisu kadri da se izbore ni sa jednom jedinom a kamoli sa dve.

Njih dve - prva Stojanka i druga Ana, izrodile su mu šestoro dece - tri sina i tri ćerke. A evo kako je sve počelo...

S prvom Stojankom živeo je tad već 20 godina i s njom ima tri sina i ćerku, a druga žena Ana došla je pre nešto više od deset godina i podarila mu dve devojčice. Iako su ovakav način života žestoko osuđivali rodbina, prijatelji i deo meštana, a sveštenici ga zaobilazili, Radiša Jovanović iz Trudelja kaže da ne haje mnogo za to.

Prema Radišinom priznanju, pravi junak priče je njegova prva žena Stojanka. Saznavši da je Ana trudna s njenim mužem, u svoju kuću, sa zajedničkim mužem, prihvatila ke Anu koju su njeni izbacili iz kuće.

- Stojanka je toliko dobra žena i ona je nosilac svega. Jedina me ona razumela, čak se moja majka dugo vremena nije slagala sa ovim i gledala je na to površno, kao što je gledala većina naroda - rekao je Radiša koji je tada, pre otprilike četiri godine, prvi put izašao u javnost priznavši da pod istim krovom istovremeno živi sa dve žene.

Druga žena Ana kaže da joj nije bilo svejedno kada je prvi put trudna dolazila u Jovanovićevu kuću.

- Nije mi bilo lako, tog dana sam se posvađala sa svojim roditeljima i došla ovde sa namerom da ne ostanem, ali ispalo je tako... Mislim da je Stojanka dobra žena. Ona kuva, dok sam ja sa stokom. Sve radimo zajedno - rekla je tada Ana u emisiji Nećete verovati.

Ja sam u kući opozicija a žene vlast

“Ja sam najbogatiji čovek na svetu, imam čak dve lepše polovine i šestoro dece, pa ima li išta lepše?! Imam šest sokolova i ponosan sam na to. Znam da mnogi misle da nisam normalan, ali mi gledamo svoja posla. Šta će ko da kaže, to nas ne zanima, vodimo svoj život i baš nam je lepo! Ne obaziremo se na seoske priče, znamo da smo već godinama u centru pažnje i da se i dalje mnogi čude kako živimo. Ali to je naša stvar. Ja sam u kući opozicija, a žene su vlast”, rekao je tada Radiša.