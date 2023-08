"VIDIMO SE OPET TI I JA NA NEKOJ PAUZI OD ŽIVOTA KOJI NIJE FER" Preminula Dragica iz Loznice, izgubila bitku sa bolešću

Dragica Pavlović (49) iz Loznice preminula je nakon godinu i po dana borbe sa rakom, objavljeno je u jednoj Fejsbuk grupi.

Ono što je posebno potresno jeste činjenica da se u prethodnih nekoliko dana ugasilo čak sedam života. Putem društvenih mreža svi se opraštaju od ove majke, ali takođe, prisećaju se i ostalih koji su izgubili bitku i pored toga što je cela Srbija ustala zbog njih.

"Napustili su nas i Marina Đorđević, Nevena Živić, Vanja Bugarski, Katarina Todorović, Lazar Živanović, Anka Molnar i Dragica Pavlović. Počivajte u miru. Na svetski dan humanosti izgubili smo dvoje mladih ljudi, decu.. a sledeći dan jednu divnu mladu ženu. Apelujem na sve da pomognu koliko mogu, situacija je takva da ljude lečimo sms-ovima i svako se pita kako baš moj sms može da pomogne, e može, kreneš ti, krene neko drugi i taj lanac humanosti je ono što čini promenu. Pojedinac znači! Od tebe zavisi! Svratite u humanitarne grupe, mi vodimo Humanitarnu knjižaru al tu je još grupa, postavite nešto na aukciju, sigurno imate pregršt stvari.. pa bar mi Srbi smo poznati kao "hordaši", skupljamo čuvamo sve i svašta a malo toga nam istinsku sreću donosi. Sreća nije u stvarima, sreća je kad znaš da doprinosiš.. Treba ti nešto za poklon? Kupi u humanitarnoj grupi. Doprinesi danas, nećeš spasiti svet al približićeš jedno dete, jednog čoveka da dođe do terapije. Hvala onima koji su pročitali do kraja. Posvećeno Marini, Lazaru i Anki, vaša borba neće biti zaboravljena - napisala je jedna korisnica grupe "Humanitarna knjižara" uz slike svih onih koji su se borili do poslednjeg momenta.

"Neka ti Bog podari carstvo nebesko. Bila mi je čast poznavati te. Takvo biće i duša u ovom vremenu vrlo retka pojava. Provele smo nekoliko godina na pauzama zajedno. Bila si osoba koja odmara dušu onome ko sedi preko puta tebe. Osoba bez mržnje i zavisti, bez problema iako si ih imala kao i svi mi. Nemam pojma da li postoji neko bolje mesto, raj ili život posle života...ali ako postoji vidimo se opet ja i ti na nekoj pauzi....Pauzi od života koji nije fer", jedna je od mnogobrojnih oproštajnih poruka.

Podsetimo, Dragici je dijagnostikovan tumor potrbušnice četvrtog stadijuma, kao i zloćudni tumor limfnog čvora krajem novembra 2022. godine. Ne sluteći se kakva je borba čeka, Dragica se lekarima javila zbog obilnog ginekološkog krvarenja.

