ĐORĐE I BOGDAN, STUDENTI IZ KRALJEVA, 16 DANA PEŠAČILI DO KAJMAKČALANA: Odali slavu precima i poklonili se senima srpskih vojnika

U čast slavnim precima studenti iz Kraljeva Đorđe Ćajić i Bogdan Kostić prepešačili su 570 kilometara da bi od grada na Ibru stigli do Kajmakčalana. Mladići su uložili svu snagu i odlučnost da 16 dana provedu pod verim nebom kako bi ostvarili svoj cilj. Na putu do mesta pobede srpske vojske mladići su upoznali Srbiju i Severnu Makedoniju, ali i ljude država kroz koje su prolazili.

Ovo je za nas veliko životno iskustvo, testirali smo volju i izdržljivost, a pre svega upoznali put predaka iz ove perspektive, koji se potpuno drugačije doživi od onog koju znamo iz udžbenika. Za put smo se pripremali oko pola godine a aplikacija je pokazala da smo prešli 571 kilometar – kaže Đorđe Ćajić (22), student Građevinskog fakulteta u Beogradu.

Đorđe i Bogdan su na svakom koraku sretali ljude koji su ih dočekivali i ispraćali nao svoje rođene.

Do kote 2525 na Kajmakčalanu prošli smo kroz mnoge gradove i mesta, teško je izdvojiti gde su nas ljudi bolje prihvatili. Kretali smo se peške bez ikakvog prevoznog sredstva. U Leskovcu i u mestu Čaška blizu Velesa ljudi su nam dali prenoćište i neočekivano ugostili, kao i mnogi na ovom putu. Planirali smo kuda ćemo ići, šta obići, ali toerija je jedno, a praksa i realnost drugo.Znali smo da će biti naporno, Bogdan je u jednom trenutku zaradio ozbiljne žuljeve, ali ni to nije bilo strašno, u Vranju je zamenio obuću, pa smo odatle nastavili bez većih problema – priča mladić.

Đorđe i Bogdan su se na Kajmakčalan peli sa grčke strane da bi odali počast onima koji su stradali oslobađajući srpske zemlje. Dnevno su prelazili od 30 pa do 50 kilometara, noseći na leđima rančeve koji su težili do 15 do 17 kilograma.

Osim što je putovanje bilo veliki psihički izazov, na putu nam je bilo neobično prva tri, četiri dana, posle smo se na napor navikli. Ušli smo u ritam da ustajemo u pola pet i hodamo po čitav dan na plus 40. Mali broj sati sna, spavanje u šatoru pod vedrim nebom i žuljevi se zaborave kada prođete kroz "kapiju slobode" gde je 1916. više od 4.000 naših predaka položilo živote – kaže Bogdan Kostić (22) student Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Mladi Kraljevčani kažu da se ovde neće zaustaviti i da već sada planiraju novu, verovatno i zahtevniju ekspediciju, koju će realizovati naredne godine.

