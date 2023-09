DEDA RADOSAV ZA SVOJIH 90 GODINA OVO NIJE VIDEO! Posadio obične krastavce a niklo mu ovo belo! Evo kako izgleda (VIDEO)

Kad je u maju sadio plastenik, deda Radosav Ilić iz podnožja Zlatibora, između ostalog je posadio krastavac, ali ne "onaj beli", za koji nije ni verovao da postoji.

Prema rečima deda Radosava, ono što je rodilo više liči na tikvicu, nego na krastavac, a ukus je neverovatan.

foto: Youtube Printscreen/Stare sorte semena

- Posadio sam obične krastavce, kao i svake godine, ali kada je plod stigao do zrenja uočio sam da nije rodilo to što sam posadio, već je plod više ličio na tikvicu - priča on zbunjeno.

Umesto zelene, ovaj krastavac je bio bele boje.

- I ukus je izvrstan - kaže Radosav.

Devedesetogodišnjak, kaže, do sada mu se nije dešavalo da mu u bašti ili plasteniku rodi ovakav krastavac.

Inače na Internetu je moguće videti kako izgleda i kako se uzgaja ova stara sorta za koju kažu da je kineska - beli krastavac.

foto: Youtube Printscreen/Stare sorte semena

Poznavaoci objašnjavaju da je jako otporan, psoebno na plamenjaču, a da je ukus odličan.

Kurir.rs/Telegraf/Youtube Stare sorte semena