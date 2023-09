NOVI SAD - regionalni privredni centar

Promena ekonomske politike, sprovođenje reformi, ulaganje u infrastrukturne projekte, dolazak novih investicija doveli su do otvaranja novih radnih mesta i povećanja plata, a samim tim i većih mogućnosti za građane Srbije. Takođe, uz sve to poslednjih 10 godina Novi Sad se isprofilisao kao regionalni IT centar, kao grad najnaprednijih, najsofisticiranijih, najmodernijih tehnologija, centar gejming i računarske industrije.

Dugi niz stranih investicija

Trend rasta od 2012. do 2022. godine očigledan je, a to se posebno odnosi na ekspanziju na polju investicija i drugih ekonomsko-socijalnih komponenti. Od 2012. godine do 2022. godine u Novi Sad slilo se 29 investicija ukupne vrednosti oko 370 miliona evra i otvoreno je 11.500 novih radnih mesta. Spisak svetskih kompanija koje posluju u Novom Sadu podugačak je. Prema podacima s kraja prošle godine, osim japanskog „Nideka“ i nemačkog „Kontinentala“ (ova kompanija planira da uloži još 150 miliona evra i otvori dodatnih 1.500 radnih mesta u naredne četiri godine), u vojvođanskoj prestonici posluju i švajcarski „Beri Kalebo“, izvozno orijentisana fabrika čokolade, francuski „Šnajder elektrik“, koji zapošljava više od 1.000 radnika, multinacionalna kompanija APTIV, koja upošljava 600 radnika, američka kompanija LIR.

Rekord u smanjenju nezaposlenosti

Pojačana privredna aktivnost na području Grada Novog Sada beleži kontinuirani rast od 2012. godine pa do danas, što je doprinelo otvaranju novih radnih mesta, odnosno povećanju zaposlenosti, što je posledično dovelo do povećanja ukupnih prihoda i primanja grada, a time i obima budžeta.

- Ako pogledamo podatke, broj nezaposlenih u Novom Sadu od 2012. do 2019. godine pao je sa 29,8 na 13,9 hiljada, što predstavlja pad za 54 odsto. Kreditni rejting grada raste i sve to dovelo je do toga da u Srpsku Atinu pristižu najveća svetska imena sa intenzivnim investicijama - navodi gradonačelnik Milan Đurić.

Kada je reč o kapitalnim rashodima, koji najbolje potvrđuju snagu jednog grada i koliko je spreman da investira, primera radi, 2012. budžet je u tu svrhu iznosio skromne 4 milijarde 342 miliona dinara, a za 2022. godinu iznosi 13 milijardi 716 miliona dinara, što je u procentima uvećanje od 215%.

Tekst je objavljen u sklopu Projekta koji se sufinansira sredstvima iz budžeta Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.