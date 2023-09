TRČAĆE 1.400 KM KROZ PUSTINJU U MAROKU DA BI POMOGAO MAKSIMU: Vranjanac Marko ide na "nemoguću misiju" iz humanitarnih razloga

Vranjanac Marko Nikolić, master profesor sporta i fizičkog vaspitanja i fitnes menadžer, kreće u svoj treći humanitarni pohod.

Marko će ovog puta trčati neverovatnih 1.400 kilometara kroz pustinju Maroka kako bi pomogao petogodišnjem Maksimu iz Niša. Sa Markom će krenuti Marko Perović iz Loznice i Dušan Crnobrnja iz Beograda koji će ga pratiti biciklima i nosiće svu opremu.

Petogodišnji Maksim Milenković iz Niša boluje od retke mutacije gena i hitno mu je potrebno još oko 80.000 evra za lečenje.

"Ne razmišljam šta može da se desi na tom putu,da li je rizično, rizično jeste šta god da se desi ne vraćamo se kući dok ne prikupimo celokupan iznos za Maksimovo lečenje. Idemo do kraja sa verom u Boga i sa verom u sve dobre ljude uspećemo!", poručuje Marko.

"Maraton za život” osmišljen je kao humanitarni projekat u kome će Marko trčati neverovatnih 1.400 kilometara kroz pustinju Maroka kako bi pomogao petogodišnjem dečaku iz Niša, Maksimu Milenkoviću.

Na konferenciji za novinare u vranjskom Medijskom skloništu, Marko Nikolić predstavio je svoj novi humanitarni projekat “Maraton za život”.

"Svi zajedno ujedinjeni možemo da pomognemo malom Maksimu u prikupljanju novčanih sredstava za njegovo lečenje. Moj plan je da početkom decembra pretrčim pustinju u Maroku od Dahle do Marakeša i cilj je da pretrčim pustinju u roku od 15 do 20 dana. Sa mnom će krenuti i Dušan Crnobrnja i Marko Perović oni će me pratiti biciklima i nosiće svu opremu. Naravno najbitnije i cilj je da prikupimo novčana sredstva za Maksima . Maksim Milenković iz Niša boluje od retke mutacije gena i potrebno je još oko 80.000 evra za njegovo lečenje.

foto: Kurir/T.S.

Išli smo u Niš da posetimo Maksima i da mu kažemo da ćemo uspeti. Bez obzira na sve, pitaju nas svakog dana da li je to moguće pretrčati 1.400 kilometara, koliko će to trajati, da li razmišljate o tome šta može da se desi ipak je to pustinja, visoka temperatura. Mi uopšte ne razmišljamo o tome šta može da se desi. Ako bi razmišljali o tome mi ne bi ni krenuli uopšte. Znam da je to nemoguća misija i da do sada to niko nije uradio, niko se nije usudio za ovako veliki poduhvat. Znam da je to jedini i pravi način da se što pre prikupe novčana sredstva. Ipak svi ovi humanitarni projekti, trčanje i sve ostalo su najbolji način prikupljanja sredstava", ističe Nikolić.

Ovo je njegov treći poduhvat humanosti.

"2018. trčao sam od Niša do Atine 1.000 kilometara i u roku od 22 dana prikupili smo 80.000 evra za lečenje male Teodore iz Aleksinca. Mala Teodora je danas živa i zdrava hvala Bogu. Pre par meseci završio sam uspon na planinu Kilimandžaro, jednu od najvećih planina na svetu skoro 6.000 metara nadmorske visine. Sa rancem od 23 kilograma uspeo sam da osvojim vrh Kilimandžara i da prikupimo novčana sredstva za naše tri sugrađanke iz Vranja.

00:50 Marko ce trčati 1.400 kilometara kroz pustinju Maroka da pomogne lečenje petogodišnjeg Maksima

Naravno nisam sam prikupio taj novčani iznos, ja sam bio deo toga. Drago mi je što smo uspeli na kraju svi zajedno kao što sam rekao 'ujedinjeni možemo sve da uradimo' .

Hvala Dušanu, hvala Marku, jer bez njih ovaj projekat ne bi uspeo. Oni će biti glavna karika u svemu ovome, sam ne bih mogao da uradim ovako nešto, jer je nemoguće nosti hranu vodu svu opremu sa sobom", u dahu priča Nikolić.

Spavaće u šatoru.

"Plan je da trčim od 7 ujutru do 8,9 sati uveče. Naravno biće to kombinacija 'trčanje i brzo hodanje', na putu ćemo sigurno biti po ceo dan. Najbitnije je da imamo 8 sati odmora i spavanja. Da je teško jeste, prvo psihički izdržati sve to. Bitno je da se mi psihički spremimo, fizički se pripremamo naravno, sve to je jedna celina. Za ovaj podvig se pripremam više od godinu dana, Marko i Dušan oko par meseci biće i njima teško, nose svu opremu i moraju da idu u hodu sa mnom, naravno pratiće me biciklima. Spremamo se za taj poduhvat hvala svim dobrim ljudima. Mi smo pokretači ove priče, ali glavna karika su svi ljudi koji, šalju sms poruke 61 na 3800 i uplaćuju sva novčana sredstva na deviznim i dinarskim računima za Maksima. Verujem da ćemo uspeti i ovog puta. Ne razmišljam šta može da se desi na tom putu, da li je rizično, rizično jeste rekao sam šta god da se desi ne vraćamo se kući dok ne prikupimo celokupan iznos za Maksimovo lečenje. Idemo do kraja sa verom u Boga i sa verom u sve dobre ljude uspećemo"!

foto: Kurir/T.S.

Marko nema sponzore i sam realizuje ovaj projekat.

Ovi hrabri ljudi kažu da je ideja da sve sami finansiraju. I ako se neki sponzor bude javio želja im je da taj sponzor sredstva uplati direktno Maksimu za njegovo lečenje.

"Nismo milioneri, ali želimo da pomognemo, radimo pošteno naporno trudimo se, to je naš doprinos na ovaj način".

Da pomognu Maksimu odlučili su nakon što su kontaktirali humanitarnu Fondaciju "Pokreni život" i saznali da je Maksimu hitno potrebna pomoć. Ostalo je manje od pet meseci da se obezbedi iznos potreban za njegovo lečenje.

"Maksim ne može da hoda da se pokreće, ne može da priča da guta hranu tako da smo mu hitno potrebni. Nadam se i verujem da ćemo uz vašu pomoć i uz Božju pomoć i pomoć svih dobrih ljudi uspeti, ako se svi zajedno ujedinimo i damo sve od sebe. Ovo je naš mali doprinos".

Za ovako nešto je potrebna velika hrabrost volja, upornost i velika ljubav u želji da se pomogne.

"Želimo da animiramo javnost i da apelujemo da pokrenemo sve ljude da se priključe našoj akciji kako bi zajedno prikupili preostali potreban iznos oko 80.000 evra za Maksimovo lečenje to je jedini način da Maksimu omogućimo bolju budućnost", ističe Marko.

Svi koji žele da pomognu petogodišnjem Maksimu mogu to da učine slanjem sms poruke 61 na 3800.

