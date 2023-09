GROŽĐA NEMA, ALI ZATO RODILA OVA VOĆKA, I TO U OGROMIM KOLIČINAMA: Milan, ponosni vlasnik, i sam je IZNENAĐEN ovogodišnjim rodom

PROKUPLJE- I dok se voćari žale kako odavno nije bilo ovako loše godine, te je u svakom voću rod slab, u jednom dvorištu u Donjoj Rečici, kivi na sve strane! Na samo tri struka, po slobodnoj proceni ima oko 100 kilograma ovog južnog voća.

Milan Grujić, ponosni vlasnik je i sam iznenađen ovogodišnjim rodom i nije siguran šta da radi sa tolikom količinom.

- Mnogo je to vitamina C, za jednu godinu - šali se on. Te tri biljke je posadio pre sedam godina, a počele su da rađaju pre četiri godine. Šire se kao vinova loza i zasadio ih je kraj kuće.

- Imam jednu mušku i dve ženske, jer kivi, kao što svi znaju ne može da rađa, kao nema par. Ovde kod mene dve devojke na jednog momka - šali se naš sagovornik.

Kaže da se biljke paze prve tri godine i zimi moraju da se štite, a kasnije ne, samo se zalivaju.

- Moraćemo ubrzo da ga uberemo, jer teško da će baš da sazri sa ovim našim trenutnim temperaturama, pa će ubran da sazreva. Mislim da ćemo poludeti od vitamina - smeje se naš sagovornik.

I dok se vinogradari žale kako nikad manje grožđa, oni koji imaju šljivike su već prežalili ovu godinu, kivi se izgleda dobro snalazi na ovom našem prostoru, ili su se vremenske prilike malo promenile.

