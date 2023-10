I ZA DUŠU I ZA GUŠU: Održani "Miholjski susreti sela" u Lešnici kod Loznice (FOTO)

LOZNICA – Po idealnom, sunčanom danu, treći put zaredom manifestacija ’’Miholjski susreti sela’’ održana je juče u Lešnici, kod Loznice. Naroda je bilo ‘’ko na vašaru’’, a domaćini Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) i MZ Lešnica uz podršku Grada Loznice i Ministarstva za brigu o selu, potrudili su se da za svakoga bude nešto interesantno, ‘’i za gušu, i za dušu’’.

Mesna zajednica i Lešničani mesecima su se pripremali za ovaj izuzetan događaj i vredelo je truda. Posetioci su mogli da obiđu etno-bazar sa bogatom ponudom oko 20 izlagača, pazare ručne radove, kvalitetan med, domaću zimnicu po receptu ‘’naših baka’’, ali i degustiraju suvo meso, slaninicu, čvarke i ostale specijalitete.

Bili su tu i animatori za najmlađe, ali i one starije koji su u duši ostali deca, ’’Drvo na štulama’’, ’’Šumski vilenjak’’, a najužurbaniji deo manifestacije bilo je kulinarsko takmičenje ‘’Lešnički kotlić’’ gde je kutlače ukrstilo 40 ekipa. Pušilo se na sve strane, mirisalo, mešalo, seckalo, a uz sve to šalilo, pevalo pa i zasviralo. Veliku pažnju, i potražnju, privukle su dve svinje na ražnju za koje je većina mislila da su bikovi, a kako i ne bi kada su težile 210 i 240 kilograma.

Predstavilo se i Udruženje lešničkih privrednika i preduzetnika, ali su najviše simpatija dobili za svoj nastup mališani iz vrtića ‘’Zvončić’’, a jedan od najlepših momenata bila je ’’Parada budućnosti’’ u kojoj su u defileu kroz Lešnicu učestvovali roditelji sa decom predškolskog i školskog uzrasta. Održani su i sportski turniri u šahu, stonom-tenisu, revijalni mečevi kik boksa i aikida. Skup je otvorio pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić koji je kazao da je cilj ovih susreta promocija života na selu, a selo ‘’mora imati ključnu ulogu u razvoju Srbije’’.

1 / 10 Foto: T.S.

‘’Susrete’’ je obišao i gradonačelnik Vidoje Petrović. - Ovo je predivna manifestacija koja je okupila sugrađane svih generacije, od najmlađih, kojih je ovde najviše, do odraslih, što me raduje.

Ovo je prilika da se ljudi druže, predstave svoje proizvode, mnogo toga vide i budu viđeni. Posebno me oduševio defile dece i njihovih roditelja, to je naša prava parada ponosa, nešto nalepše što smo videli danas – kazao je on i najavio da će Loznica i dalje podržavati one koji žele da žive i rade na selu.

Posle nastupa folklora usledilo je proglašenje pobednika u kotliću i sportskim takmičenjima. Najbolji kotlić imala je sedmočlana ekipa ‘’Ko šta ubaci’’ iz Loznice. - Kuvali smo juneći i srneći gulaš. Ovde smo drugi put, a nadamo se bićemo i dogodine. Nemamo recept, ko god je šta imao ubacio je u kotlić i ispalo je odlično – kaže uz osmeh Zlatko Filipec, PR ekipe. Gužve je bilo na štandu mesare Gajić gde je bila besplatna degustacija raznih suhomesnatih proizvoda, od kulena do njeguške i sremske kobasice, srpska slanine.

- Rodom smo iz Lešnice i podržavamo ovakve susrete u našem mestu. Danas je sve besplatno, ne prodajemo ništa, samo delimo – kaže Stefan Gajić pa požuri da usluži nove posetioce čije zadovoljno mljackanje je bilo najbolji komentar kvaliteta probane hrane.

Za zabavu su bili zaduženi loznički orkestar ‘’Vožd’’, Željko Đukanović, a druženje se završilo koncertom Aleksandre Bursać. Sve u svemu ko je došao požalio nije, a sada se valja pripremati za naredne ‘’Miholjske susrete’’, da budu još bolji i bogatiji.

’’Miholjski susreti sela’’ su manifestacija koju podržava Ministarstvo za brigu o selu, a ove godine sredstva za njihovo organizovanje dobilo je 95 lokalnih samouprava širom Srbije. Očekuje se da do 1. decembra, do kada se održavaju, okupi rekordnih 200.000 posetilaca.

Kurir.rs/T.Ilić