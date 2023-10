SRPSKI KARDIOLOG DOŽIVEO RAT UŽIVO: Niški maturanti pevali sve vreme i davali nam snagu da opstanemo (FOTO, VIDEO)

Tomislav Kostić, direktor Kardiologije u Univerzitetsko kliničkom centru Niš prisustvovao je početku opšteg rata između Palestinske organizacijeHamas i Izraela. On je bio privatno sa grupom od 85 hodočasnika iz Niša, a rat ga je zatekao u Vitlajemu na Palestinskoj teritoriji.

- Prve sirene i eksplozije u daljini u petak su za tamošnje meštane bile uobičajne, ali videli smo da to nije bilo baš nešto normalno. To je deo gde je mirnije i nije u pojasu Gaze. Odmah smo seli u autobus i prešli granicu. Tada su zatvorene sve granice i počeo je opšti rat. Na aerodromu Ben Gurion koji je veliki je bilo nervoze i straha. Nije bilo panike. Samo nekoliko minuta po polasku, aerodrom je žestoko bombardovan. Veliku snagu su nam dali maturanti Bogoslovije iz Niša, njih 13 koji su pevali su sve vreme pevali i u autobusu i van njega. Pevali su neke duhovne pesme, ali i "Tamo daleko" i slično - priča Kostić.

foto: M.S.

Na aerodromu je imao svoj ćošak gde je malo legao da se odmori do polaska, a dok je slušao ekplozije u daljini. On laže da su se sinoćnim letom vratili njih 55, a da je vladika niški Arsenije sa tridesetak hodočasnika otišao u Egipat. - Prve rakete sam video još u petak ujutru. Kada smo prešli u Izrael bombe su bukvalno padale pored našeg autobusa u petak uveče, ali smo se mi sakrili na teritoriju aerodroma.

00:26 Sirene u Tel Avivu

Znate kako to izgleda. Roj raketa se vidi po nebu, neke su skinute, a neke ekplodiraju po gradu. Sveti grad Jerusalim je pod opsadom, tamo smo videli da su svi naoružani. Dva puta smo se spasili u pislednjem trenutku i to kada smo prešli granicu i poleteli. Verovali smo u boga i tsko je sve lakše. Znate, posle 50 godina se u Izraelu vode borbe od kuće do kuće, otimaju se čjudi, to su strašne stvari- priča Kostić.

1 / 7 Foto: M.S.

Kostić se zahvalio i pressedniku republike, konzulatu i Vladi Srbije što su brzo reagovali da spasu niške i ostale srpske građane.

Kurir.rs/Tekst/foto M.S./Privatna arhiva