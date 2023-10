ŠOKANTNI PODACI! Novi Sad svakog dana ispusti 24 tone otpadnih voda u Dunav - REŠENJE POSTOJI ALI KOŠTA 70 MILIONA EVRA!

Kroz istoriju težnja čoveka je bila unapređenje načina života i životnog stila što je nažalost dovelo do negativnih uticaja na njegovu okolinu. Trebalo bi odmah napomenuti da svaka vrsta zagađenja koje se emituje dospeva do podzemnih voda, reka, jezera i mora. Ovo nije problem samo jedne zemlje, radi se o globalnom problemu.

Jedan od gradova u Srbiji koji se sa posebnom pažnjom uhvatio u koštac sa prečišćavanjem otpadnih voda je Novi Sad.

Na Novosadskom keju nalazi se jedan od glavnih ispusta odakle se širi, ne samo neprijatan miris, već i velika količina smeća. Svedoci toga su stanari susednih zgrada, ali i dugogodišnji pecaroši za čiju udicu se zakači razni otpad. Centralni prečistač otpadnih voda znatno bi poboljšao situaciju i olakšao borbu reke sa 24 tone otpadnih voda koliko Novi Sad svakodnevno ispusti u Dunav, a čiji deo neretko uđe i u naš lanac ishrane.

Sa druge strane, izgradnja centralnog prečistača otpadnih voda preduslov je za privredni razvoj grada, a posebno je neophodna za zaštitu Dunava koji se sada od otpadnih materija čuva samo rešetkama.

Proteklih nekoliko godina obavljen je značajan deo priprema za ostvarivanje velikog i skupog projekta izgradnje centralnog prečistača koji će biti lociran, na lokaciji Rokovog potoka na sremskoj strani grada. U planu je precizirano da kapacitet budućeg prečistača bude 400.000 stanovnika, uz mogućnost proširenja do 500.000. Sva prateća infrastruktura biće prilagođena toj maksimalnoj izgrađenosti.

foto: Shutterstock

Sa kompanijom kineskom kompanijom CRBC ugovorena je izgradnja konačno fabrike za preradu otpadnih voda. Grad je tu investirao preko 8 miliona evra. Centralni prečistač će se nalaziti posle Pobede u Petrovaradinu, nizvodno od Novog Sada.

Cilj je jasan - otpadne i fekalne vode ne ispuštati direktno u Dunav već se one sakupljaju i odvode do centralnog postojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U postrojenju će se voda prečišćavati do nivoa kvaliteta samog koeficijenta Dunava Delegacija banke Saveta Evrope i tadašnja Kancelarija za javna ulaganja, dogovorili su da će se prečišćivači otpadnih voda graditi širom Srbije. Projekti će se finansirati delom kroz Ministarstvo zaštite životne sredine iz kreditne linije CEB-a, a delom kroz projekte drugih ministarstava.

Početak prve faze izgradnje CP predviđen je tokom ove godine, dok bi završna faza trebalo da bude gotova oko 2035. godine. U okviru ovog velikog i važnog projekta CP neophodno je da budu urađene i niz pratećih kolektora i crpnih stanice na različitim lokacijama.

Ukupna vrednost prve faze izgradnje CP, prema procenama Prethodne studije izvodljivosti, projektovana je na 70 miliona evra.

Promo