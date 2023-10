DIVLJA MAČKA PRONAĐENA KOD NIŠA: Povređena je i ne može da pomera noge! Evo kako da je prepoznate i da li je opasna (FOTO)

Povređena divlja mačka sinoć je pronađena na ulazu u selo Lipovica kod auto-puta Niš-Leskovac. Na svu sreću, članovi Udruženja ZooPlanet Niš, spasili su iznemoglu životinju i odveli je u prihvatilište u kom će biti dok se ne oporavi.

Kako objašnjava Dušan Stojanović iz ovog udruženja, u pitanju je evropska divlja mačka, a pronađena je šćućurena ispod automobila jednog sugrađanina koji živi u blizini auto-puta. Ova vrsta divlje životinje naseljava južni deo naše zemlje, a prepoznatljiva je po debelom repu i šarama koje podsećaju na domaću mačku.

- Evropska divlja mačka postoji u Srbiji zabeležena je u južnoj Srbiji. Ona je nađena na auto-putu Niš-Leskovac na ulazu u selo Lipovica. Sugrađanin ju je pronašao ispod svog automobila, tačno ispred kuće. S obzirom na to da mu je kuća odmah do puta, pretpostavlja se da je udarena automobilom. Mi smo je bezbedno zbrinuli, dovezli u stacionarni prostor udruženja ZooPlanet i veterinar ju je pregledao. Urđen je i rendgen. Na svu sreću nema nikakvih preloma ni karlice ni kičme, ima samo istegnuće kičme. Ima zadebljanje koje joj prisika nerve tako da ne može da vrši nuždu i pokreće zadnje noge. Treba joj strogo mirovanje 3-4 nedelje da bi se to sredilo - pojašnjava sagovornik.

Dodaje da bi posle perioda mirovanja po odluci Republičke Inspekcije za zaštitu životne sredine trebalo da se vrati u prirodu.

Kao i svaka divlja životinja, Dušan kaže da je i ova vrsta opasna ukoliko je ugrožena. Ipak, mačka koja je pronađena sinoć bila je iznemogla, ali i pod sedativima, kako ne bi došlo do povređivanja.

- Kao i svaka divlja životinja koja je mesojed i predator jeste opasna kada je ugrožena od strane čoveka. Ona je bila iznemogla, a mi smo postupili stručno i oprezno da ne bi došlo do povređivanja. Bila je sedirana da ne bi doživela još veći stres kada je stigla u prihvatilište - zaključuje on.

