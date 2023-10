U VALJEVU SE OTVARAJU TRI NOVA OBDANIŠTA Rešenje dugogodišnjeg problema manjka mesta u vrtićima

OŠ „Milovan Glišić“ će nakon rekonstruisanja promeniti namenu u kombinovanu dečju ustanovu, a u toku su i radovi na rekonstrukciji vrtića „Bambi“

Poslednje obdanište u Valjevu, „Vidra“, izgrađeno je 2012. godine, nakon što je dom „Mihailo Stupar“ preuređen u objekat za tu namenu. U međuvremenu, predškolska ustanova „Milica Nožica“ adaptirala je neke manje prostorije u pokušaju da se omogući još prostora za prijem dece, što se pokazalo kao nedovoljno s obzirom na veliki broj dece koja svake godine ostanu neupisana - kaže za Kurir gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković.

- S ponosom mogu da kažem da je ova gradska vlast na pragu da reši dugogodišnji problem manjka mesta u valjevskim obdaništima. Broj od 561 neupisanog deteta u odnosu na veličinu grada Valjeva je ogroman, na stotine porodica u Valjevu su u problemu jer su roditelji onemogućeni da se bave poslom i zarađuju pošto nema ko da im čuva decu. To je ozbiljan socijalni i ekonomski problem, koji će uskoro biti rešen. Uskoro će biti i završeni radovi u OŠ „Milovan Glišić“. Rekonstrukcija će omogućiti otvaranje dva nova vrtića u Valjevu, a u njima će biti mesta za više od 500 mališana. U jednom objektu ćemo imati deset novih prostorija, a u drugom 12, dakle ukupno 22 nove prostorije za boravak dece u predškolskoj ustanovi „Milica Nožica“. To je možda čak i više od 500 mesta, jer to zavisi od uzrasnih kategorija, a videćemo koliko će grupa biti. Opremanje vrtića je ugovoreno s Fondacijom „Novak Đoković“ i siguran sam da ćemo svi biti ponosni na rezultat koji ćemo ostvariti.

Više od milion dolara za valjevsku decu

Pored rekonstrukcije stare Šeste škole, u toku su radovi na dogradnji obdaništa „Bambi“.

- U pitanju je projekat koji je prošao kod američke ambasade, i tu ćemo dobiti još 11 novih prostorija. Ako saberemo mesta u sva tri vrtića, njih je preko 700. Naši prijatelji iz Sjedinjenih Država su prepoznali koliko je Valjevu i Valjevcima bitno da se reši problem upisa dece u vrtiće i odobrili su nam najveću donaciju koju je ova kancelarija ikada imala u Srbiji, a humanitarne projekte sprovode u našoj zemlji decenijama. Više od milion dolara za valjevsku decu je, osim materijalne podrške, gest prijateljstva vredan svake pažnje i zahvalnosti - kazao je gradonačelnik Gojković.

Dom za stare najmoderniji u državi Gerontološki centar dobija prve korisnike Gerontološki centar u Valjevu, površine 6.200 kvadrata, uskoro će primiti prve korisnike. Biće najmoderniji državni licencirani dom za stare u Srbiji, kapaciteta 113 mesta, koji će korisnicima pružiti uslugu socijalne i zdravstvene zaštite. Pored smeštaja u nove, moderno opremljene jednokrevetne i dvokrevetne sobe i apartmane, o korisnicima će brinuti lekar, koji će ordinirati u opremljenoj ambulanti, zatim medicinske sestre, terapeuti, negovateljice i socijalni radnik, a biće im dostupna i usluga frizera. Korisnicima doma biće obezbeđeni i besplatni specijalistički pregledi, kao i besplatne laboratorijske analize. Blizu 1,2 milijarde dinara sa PDV za završetak Gerontološkog centra i izgradnju novih objekata obezbedila je država preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

