VATRA IM SVE PROGUTALA! Devetočlana porodica Bojić ostala bez doma: Izgoreo i inhalator za bebu, dečak hteo da spasi testeru FOTO

Noć su proveli u kombiju. Tu im je trenutno i dnevna i spavaća soba, jer su juče ostali bez svega u požaru koji je zahvatio daščanu baraku u kojoj je živela porodica Bojić iz Jadranske Lešnice. Roditelji Milorad i Marija i njihovo sedmoro dece, najmlađe od nepunih godinu dana i najstarije koje ima 11 leta, ostali su bez krova nad glavom. Dan posle, za njih baš baksuznog petka trinaestog, ekipa Kurira ih je posetila i zatekla kraj zelenog kombija, a na uzvišenju se crni zgarište.

foto: Kurir/T.I.

Deca trčakaraju okolo, oni malo stariji spremni da objasne šta je bilo. Otac im nije tu, otišao je da radi, beba spava u kombiju, a majka Marija staloženo priča šta ih je snašlo.

foto: Kurir/T.I.

foto: Kurir/T.I.

- Požar je izbio juče ujutru oko osam, devet sati. Krenula sam do centra sela da deci kupim doručak, a suprug je išao poslom van mesta. Samo što sam stigla do centra javljeno mi je da je počelo da gori. Na svu sreću niko nije nastradao, u momentu izbijanja požara u drvenoj baraci bili su moj jednogodišnji i devetogodišnji sin, a ostala deca su izašla da se igraju. Svi su dobro prošli jedino je devetogodišnjak opekao nogu jer je pokušao da iz plamena izvuče očevu motornu testeru koju on koristi na poslu. Nije uspeo da je spase jer je, kao i bukvalno sve ostalo što smo imali uništila vatra, izgoreo je i inhalator za bebu koja s vremena na vreme ima napad astme. To nije ni bila kuća nego objekat namenjen za konje koje sad držimo na drugom mestu. Bio je sav od dasaka pa smo iznutra staviili gipsane ploče da ga osposobimo za boravak u njemu. Tu smo bili nekih poslednjih sedam meseci, a prethodno smo živeli u kući od ćerpiča koja je od starosti počela da se raspada i nije joj bilo popravke – objašnjava Marija dok pokazuje ono što je ostalo od njihovog dojučerašnjeg doma.

foto: Kurir/T.I.

Na zgarištu pocrnele daske, ostaci izgorelih stvari, sve uništeno, a deca pokazuju i ugljenisanu motornu testeru. Vatrogasci su dolazili, ali je vatra bila previše brza. Bojići žive od seče šume i izvlačenja drveta, a Marija pomaže suprugu.

foto: Kurir/T.I.

- Bili su iz Crvenog krsta i doneli nam malo garderobe. Najviše nam, osim krova nad glavom, treba hrana i garderoba, pre svega nešto toplija jer dolazi hladno vreme. Dolazili su neki ljudi i obećali da ćemo dobiti kontejner za privremeni smeštaj pre nego što dobijemo kuću na našem placu. Nadam se da će ljudi dobrog srca da nam pomognu da što pre ponovo imamo gde da živimo – kaže majka sedmoro dece i pokazuje kombi u kome su svi spavali.

foto: Kurir/T.I.

Dok ne bude nađeno neko rešenje Bojići i njihova deca za sada imaju kombi, nekako su prenoćili u njemu, a šta će narednih dana trenutno ne znaju. Majka kaže da je sreća u nesreći da se sve nije dogodilo tokom noći, dok su bili u snu, ovako kuće nema, ali su oni na okupu i veruju da im pomoć neće izostati. Samo da stigne što pre.

Kurir.rs/T.I.