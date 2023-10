STOJI NAOPAČKE NA BANDERI, HODA NA RUKAMA 200 METARA... Ovo je Mićo Akrobata, više je proveo viseći sa drveća nego hodajući (FOTO)

Živa legenda svog kraja, Miroslav Jevtić iz sela Sikirica nadomak Paraćina, sedmu deceniju gazi sa takvom lakoćom kao da je dečkić. Nadaleko je poznat i po svom nadimku Mićo Akrobata i to sa pravom, jer ovaj čovek više svog života je proveo izvodeći razne akrobacije i penjući se po drveću, nego normalno hodajući.

- Majka mi je rekla da kad sam bio mali, glavom sam udario o stepenik. Međutim, ništa mi nije bilo i još tada se videlo da ću biti poprilično izdržljiv. Tako je sve i počeo, a traje i danas. Obožavam drveće, volim da se penjem na krošnju, a ljudi ostanu šokrani kad vide mene kako na grani radim salto, kaže za RINU Mićo Akrobata.

foto: RINA

Voli da kaže, da kada je bio mali izbegavao je da vreme provodi po šest čitavih časova u školi, pa ih je zamenio časovima u prirodi.

foto: RINA

- Nisam mogao miran, više sam voleo da provodim vreme napolju nego u klupi i mislim da sam, bar što se mene tiče, bio u pravu. Trenirao sam svaki dan, do iznemoglosti i time stekao zdravlje i kondiciju da kasnije mogu da radim. U školi sam bio najmanji rastom, ali najjači u čitavom razredu zbog čega su mnogi hteli da se rvaju samnom, priseća se Miroslav.

1 / 7 Foto: RINA

Brojne su aktivnosti koje je on do sada savladao, ali i uspeo da ih i dalje praktikuje, čak i u sedmoj deceniji života. Osim drveća, kako kaže, voli da se penje na bandere, ali i izvodi brone druge akrobacije.

- Ja sam po 200 metara išao na rukama i svi su se čudili kako ja to uspevam. Peo sam se na neomalterisanu kuću od cigle, bez bilo kakvih pomagala, samo zavučem prste izmedju blokova, kao da se lepim. Nosim sam i kamen na goloj glavi bez bilo kakvog sundjera ispod, imao sam i snimke koje su mi obrisali, kaže ovaj akrobata.

foto: RINA

Njegova sestra Verica jedina je koja se plaši njegovoh akrobacija, dok ga drugi zadivljeno posmatraju. Mića se nada da će ovako jak i spretan biti i kada uđe u duboku starost, jer ne želi da se preda, a godine su za njega samo broj na papiru. I dok čuveni mornar Popaj svoju snagu pronalazi u spanaću, i Mićo ima svoju tajnu.

- Kopriva, koje ima svuda po našim livadima je izvor moje snage i zdravlja. Duboko verujem da je to izuzetno zdrava biljka, svakodnevno je konzumiram na razne načine. Ne gledam u to koliko godina ko ima, ja očekujem da ću biti ovako sposoban i u stotoj godini života. Sanjao sam Svetu Petku koja mi se obratila rekavši da me ona čuva, i ja se nadam da ću ovako zdrav i jak, kako u rukama, tako i u nogama doživeti duboku starosti, poručio je za kraj Mićo Akrobata.

(Kurir.rs/RINA)