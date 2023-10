BISER SREMA, IZ GRADOVA SE ODLAZI A OVDE SE DOLAZI: Popločano dvorište ciglom iz prošlog veka, etno motivi, RAJ ZA DUŠU (FOTO)

Salaš nadomak grada Sremska Mitrovica, izdvojen od gradske vreve, sa sadržajem koji pruža sve što je potrebno za relaksaciju cele porodice i bogatom gastronomskom ponudom. Izdvojeni, romantični svet koji asocira na davna vremena, kada je sve teklo sporije i, što bi sremci rekli, „bez sekiracije“.

Salaš „Biser“ je bukvalno, mesto sa koga se vidi Srem na dlanu.

Salaš “Biser” je autentična sremska kuća koja sve više liči na sremski salaš po svojoj usamljenoj poziciji, ušuškan u zelenoj oazi sremske ravnice. Nalazi se u Staroj Binguli, na obroncima Fruške Gore, udaljen od Sremske Mitrovice 20-tak minuta, a od Novog Sada i Beograda samo sat vremena vožnje.

foto: Kurir/D.Š.

Stara Bingula, naselje nadomak Sremske Mitrovice, na poseban način neguje i čuva tradiciju. Bingula – Bin gül na turskom jeziku znači „hiljadu ruža“, a kada dođete u ovo mesto osećaj je takav kao da se nalazite u velikoj mirnoj bašti okruženoj šumom. Ko ne bi poželeo ovakav raj, pa makar za kratki odmor od gradske gužve?

foto: Kurir/D.Š.

Akcenat smo stavili na očuvanje kulturnog i duhovnog nasleđa narodnih običaja našeg podneblja. Prostrano popločano dvorište ciglom iz prošlog veka, ukrašeno etno motivima, letnjikovcem i pečenjarom kao i starim bunarom, pruža vam ugodan ambijent i oživljava duh starog vremena, uz širok asortiman tradicionalnih sremskih jela, bogat izbor sremskih vina kao i domaće rakije, kažu vlasnici ovog salaša koji sa prvim korakom pruža sve ono što ste očekivali, kada se zaputite na mirno i savršeno mesto za odmor.

foto: Kurir/D.Š.

Salaš „Biser“ poseduje domaćinski restoran koji će vam pružiti mogućnost da iskusite deo prošlosti kroz tradicionalno uređen ambijent, hranu i piće.

Okružen je drvećem i izolovan od buke gradskog života, pa ovde možete da nađete svoj mir sa porodicom ili prijateljima. Sobe za goste su spremne, u starom vojvođanskom duhu, buđenje u miru i tišini, svežem vazduhu i mirisu prošlosti za kojim svi tragamo.

foto: Kurir/D.Š.

Put za odmor na salašu „Biser“ može biti relaksacija i opuštanje od stresnog života u gradovima ali isto tako možete izabrati da vam iz ovog mesta počne avantura.

foto: Kurir/D.Š.

U blizini, savršen početak avanture može biti i obilazak Rohalj baze, turističko odredište i spomen-obeležje na Fruškoj gori, koje se nalazi na nekoliko kilometara od Stare Bingule. Nadmorska visina odredišta je oko 300 metara.

Tri manastira, koja se vide sa salaša „Biser“, takođe mogu biti vaše odredište za obilazak tokom odmora na ovom mestu. Manastiri koji se nalaze u blizini su Kuveždin, Petkovica i Đipša. Odavde lako odlazite i na obilazak jezera, seoskim putem lako se dolazi do jezera Moharač i Bruje. Do ovih jezera ima od tri do pet kilometara, za ljubitelje pešačenja, savršena destinacija.

foto: Kurir/D.Š.

Ovo može da bude samo početak vaše lepe i drugačije priče, koju nećete zaboraviti.

Kurir.rs/Dijana Šćekić