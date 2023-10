"PEŠKIR KOJI UPIJA VIŠAK TUGE, ALI I RADOSTI!" Vezilja iz Guče: Može da traje 100 godina, a pravi se od OVIH prirodnih materijala

Iako pripadaju kategoriji domaće radinosti, za vezilje i pletilje možemo reći da se svrstavaju u red starih zanata. Udruženje seoskih žena Dragačevo čuva i neguje tradiciju. Zahvaljujući njima, Dragačevsko prelo sačuvalo je svoj duh i današnjem vremenu.

Jedna od poslednjih vezilja dragačevskog kraja jeste sedamdesetogodišnja Verica Jovanović iz Guče koja ovom starom zanatu vraća život i kaže da će da veze sve dok je služi vid. Omiljeni su joj stolnjaci, koji nekada bili obevezni deo devojačke spreme:

- To su vezle devojke spremajući sebi spremu. To se vezlo i po dve godine i po tri. Tu je bilo jastićnica, vezenih posteljina, peškira, ćilima.

šljenja da su peškiri nepravedno zapostavljeni u našoj tradiciji, a ona ih veze na prirodnom platnu od lana i konoplje.

- Njegova moć je da upije i višak radosti i višak tuge i zato on služi od rođena do smrti. Beba se prihvatala na peškir. Sada se prihvata u pelene. On može da traje sto godina.

