POLJOPRIVREDNICI IZ KRALJEVA PRVI PUT NA SAJMU POLJOPRIVREDE U VERONI: Videće razne zanimljive inovacije

U okviru realizacije mere Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grad Kraljevo je organizovao posetu kraljevačkih poljoprivrednih proizvođača Sajmu poljoprivrede u italijanskom gradu Veroni.

- Grad je i do sada obezbeđivao sredstva kako bi naši poljoprivrednici mogli da posete sajmove u zemlji, ali prvi put smo obezbedili novac kako bi naši voćari, stočari, povrtari, pčelari, otišli na jedan međunarodni sajam, kazao je gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić, pa dodao da očekuje da će poljoprivrednici, po povratku iz Verone, nova iskustva moći da primene na svojim imanjima. Prema rečima poljoprivrednika iz Milakovca Milenka Jovanovića, s obzirom na to da se italijanska poljoprivreda mnogo razlikuje od naše, kako u tehnologiji, mašinama i samom postupku rada, očekuje da će imati priliku da vidi razne zanimljive inovacije u ponudi.

Milan Nikolić iz Mrsaća, koji je do sada posetio međunarodne sajmove u Nemačkoj i Francuskoj, gde je stekao značajna iskustva, zahvalio je Gradu na prilici da sazna koji su to novi trendovi na polju poljoprivrede. S obzirom na to da poljoprivrednici u našoj zemlji uglavnom obrađuju mnogo manje površine, razlike u snazi i veličini mašina koje se koriste u inostranstvu su ogromne, ali Nikolić smatra da će mu poseta Sajmu u Italiji itekako omogućiti da sazna nove savremene načine obrade zemlje koje će moći da primeni kako bi unapredio svoj rad i proizvodnju.

Poseta Sajmu poljoprivrede u Veroni organizovana je u skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2023. godinu na teritoriji grada Kraljeva i Rešenjem Gradskog veća grada Kraljeva koje je doneto u oktobru, a kojim je data saglasnost za korišćenje dela sredstava za realizaciju mere Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Cilj putovanja je da poljoprivrednici sa teritorije grada Kraljeva dobiju priliku da vide kako funkcioniše poljoprivreda van Srbije, kao i koje su to nove tehnologije, pronalasci i dostignuća koje inostrano tržište nudi.

