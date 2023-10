"ČOVEK NE MOŽE DA SE OKRENE, A KAMOLI DA KUPI NEŠTO": Velika gužva na užičkom vašaru, evo na kojim tezgama su NAJVEĆE GUŽVE (FOTO)

Na Svetu Petku se tradicionalno u Užicu održava vašar. Bilo je stotine tezgi, a naroda kao na „vašaru“. U jednom momentu je bilo zastoja, da se metar prolazio za jedan minut.

- E uvek kada dođem u Užice je gužva. A kada je ovako, čovek ne može da se okrene, a kamoli da kupi nešto. Dobra je gužva, ali ne ovolika. Kada je ovako nema pazara – kaže jedan trgovac iz Kraljeva.

Najviše je tezgi sa gaćama i čarapama. Tu su i najveće gužve. Četiri do pet pari čarapa košta 200 dinara, a i troje ženskih gaća moglo je da se kupi za tu cenu. Tri peškira košta 500 dinara, jastuci isto toliko, helanke po 500 dinara, farmerke od 500 do 700 dinara, a bilo je i saksija sa cvećem od 300 do 1.500 dinara, ribica, papagaja, zečeva, miševa...

I trgovci sa nameštajem su došli, a narod su posebno interesovale česme koje su koštale od 6.000 do 9.000 dinara. Igračke, šećerna vuna, svilene lizalice i bombone, liciderska srca od 100 do 300 dinara. Opančići, pletene korpe i drugi proizvodi od drvete, ražnjevi, lanci, bušilice, ekseri... svi su imali svog kupca. A bila je i tezga sa knjigama, gde je samo jedno dete gledalo jednu slikovnicu.

- Pazarila sam ove šarene vunene čarape kod nekog Ukrajinca. E ima baš lepu robu, sve od prave vune, a šare su tako lepo urađene da čovek ne može da odoli da nešto ne kupi – kaže jedna Užičanka.

I ovo je prilika da se Užičani opskrbe sa sitnicama do sledećeg Đurđevskog vašara.

