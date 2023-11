OVAJ MOST ĆE STAJATI UMESTO “STAROG MOSTA”! Imaće lift, vodiće u tunel, a tu su i drugi sadržaji

Na radost brojnih sugrađana, pogotovo onih koji uživaju u čarima biciklizma, Novi Sad dobiće novi pešačko-biciklistički most u podnožju Petrovaradinske tvrđave, na postojećim stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa.

Most će sa sremske strane voditi u tunel ispod nivoa same tvrđave, biće dugačak 450 metara, širok 12 metara, a iz grada će mu se pristupati sa lokacije smeštene na raskršću Bulevara cara Lazara sa Kejom žrtava racije i Sunčanim kejom. Sa Petrovaradinske strane most će preći preko Dunavskog bedema i „ući“ u tunel koji će voditi do lifta. Most i tunel biće u potpunosti prohodni za pešake i bicikliste, dok će u delu tunela biti i promotivno-izložbeni prostor posvećen istoriji Petrovaradinske tvrđave.

Poklonici biciklizma imaće i motiv i rutu više na raspolaganju, sigurniji put preko Dunava, uključujući i najbolju moguću povezanost sa međunarodnim biciklističkim koridorom Euro Velo 6.

Naime, od prvobitno zamišljenog mosta koji bi služio za drumski saobraćaj, prešlo se na rešenje koje će doprineti smanjenju zagađenja vazduha u Novom Sadu, ali i doprineti povećanju motivacije građana da se rekreiraju. Stoga je usvojeno rešenje da ovaj most bude isključivo pešačko-biciklistički. Nagrađeno idejno rešenje mosta izgledom najviše podseća na prethodni "stari most", na čijim stubovima će stajati. Iz tunela će Novosađani i njihovi gosti liftom moći da se prevezu do platoa na Petrovaradinskoj tvrđavi, a takođe će im biti dostupno i stepenište.

Pešačke staze biće široke šest metara, a biciklistička tri metra. One će biti odvojene barijerama, kako bi se osiguralo da se staze koriste za svoju namenu, a što se tiče materijala za izgradnju mosta, konstrukcija će biti čelična, a ograde staklene. Pod za pešake biće od drveta, dok će biciklističke staze biti od tartana.

Podsetimo, na konkursu za idejno rešenje pešačko-biciklističkog mosta na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa organizovanog 2019. godine pobedu je odnelo rešenje koje potpisuju Fedor Jurić, Ivan Šuić i Ognjen Graovac.

Kao obrazloženje za pobedu ovog predloga kaže se da se radi o „elegantnom i transparentnom rešenju mosta koji uspešno podseća na stari most“, kao i da se uklapa u celokupan ambijent i ne narušava vizuru Petrovaradinske tvrđave.

