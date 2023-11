NOVI SAD DOBIO NOVA TRI PARKA: Napravljen plan i za četvrti

U bivšoj Jugoslaviji, Novi Sad je bio među tri najzelenija grada. Naglim širenjem grada, urbanim razvojem, a samim tim i povećanjem stanovništva stvara se i veća potreba za motornim vozilima, dolazi do stvaranja više otpada, a proširuje se i kompletna infrastruktura. Porast broja podignutih stambenih i drugih objekata dovelo je do smanjenja zelenih površina, a to su samo neki od faktora koji su uticali na zagađenje životne sredine.

Kako bi se postigao balans i stvorili zdraviji i bolji uslovi za život svih građana, Grad Novi Sad iz budžeta izdvaja ogromna sredstva i time pokreće mnoge projekte, uvodi inovativna rešenja i primenjuje nove tehnologije za zaštitu i očuvanje životne sredine.

Veliki napori ulažu se u ozelenjavanje površina i sadnju drveća, što predstavlja jedan od glavnih faktora za prečišćavanje vazduha, vode i zemljišta. Posle 40 godina Novi Sad je dobio tri nova parka, a u planu je i novi park kod Spensa.

Kao jednu od mera zaštite životne sredine Grad je realizovao nabavku deset autobusa na električni pogon sa pratećom opremom, čija upotreba će dovesti do smanjenja emisije štetnih gasova a samim tim i do manjeg zagađenja vazduha.

Novi Sad dobio nova tri parka

Takođe, intenzivno se radi na izgradnji brojnih biciklističkih staza i postavljanju novih parkirališta za bicikle. Pored toga Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji je ušao u program finansiranja kupovine novog bicikla. Time je podignuta svest Novosađana o očuvanju životne sredine, omogućen je i olakšan novi vid zdravog prevoza, a samim tim smanjeno korišćenje motornih vozila.

U planu je i izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom koji predstavlja zatvoreni sistem prerade otpada najsavremenijim metodama tretmana i reciklaže, čime će se znatno unaprediti kvalitet vazduha, zemljišta i podzemnih voda, ne samo u Novom Sadu, već i u širem regionu.

Već duži vremenski period u Novom Sadu se vrši primarna separacija otpada i u te svrhe postavljeno je više od 250 kontejnera za odvajanje stakla kao i kontejneri za plastičnu ambalažu i papir, čijom sve većom upotrebom građani mogu da pokažu odgovornost koju imaju prema životnoj sredini.

Izgrađeno je i prvo kompostno poljе u Srbiji i postrojеnjе za trеtman zеlеnog otpada sakupljеnog sa javnih površina, gde se u đubrivo prerađuje 5000 tona zelenog otpada a kojе sе nalazi u okviru JKP "Gradsko zеlеnilo" u Novom Sadu.

Ovo su samo neki od vidova zaštite i očuvanja životne sredine koje Grad Novi Sad sprovodi u ostvarivanju vizije pametnog i održivog grada. U toku je realizacija i planiranje brojnih projekata gde će se primenom novih tehnologija i inovacija postići bolji kvalitet i unapređenje svakodnevnog života svih stanovnika ovoga grada.

