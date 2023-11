"NISI MI KUPIO SOK, NE MOŽEŠ DA SE VOZIŠ" Prokupčanina (19) u uniformi vozač nije hteo da pusti u autobus?!

Molio sam ga da me pusti s obzirom da je prošla ponoć, a onda je on krenuo da me vređa, govorio kako sam glup, te da sam sad video kako je kada maca dođe na vratanca i još puno toga...

PROKUPLJE - Devetnaestogodišnjak iz Prokuplja, koji je uniformisano lice te je po sporazumima koji su potpisani, u mogućnosti da koristi besplatan prevoz nije mogao da se vozi autobusom poznatog prevoznika jer vozač nije hteo da ga pusti, „zato što mu ranije nije kupio sok“?!

Kako tvrdi mladić, 19. novembra je pola sata nakon ponoći sa drugaricom, koja je takođe bila u uniformi pokušao da uđe u autobus koji je saobraćao na relaciji Beograd - Prolom banja, kako bi, kao i obično stigao u Prokuplje.

Vozač nije hteo da pusti ni njegovu drugaricu i jasno joj je rekao da to čini zbog njega, ali je na kraju što se nje tiče popustio?! Ipak, mladića je, kako tvrdi, vređao naočigled mnogobrojnih putnika.

- Prvo je rekao da nema mesta, a onda mojoj drugarici da neće da nas pusti zbog mene. Nisam u prvo vreme shvatio zašto, a onda sam se setio da me je on još jednom vozio, pre šest meseci, na ovoj relaciji i kada sam silazio mi je rekao da je trebalo da mu kupim pivo. Pošto sam bio iznenađen i prokomentarisao da sam mislio da vozači ne piju tokom vožnje, ispravio se i rekao da sam mogao da mu kupim i sok. Tada sam samo izašao, ne rekavši mu više ništa i on mi je sada to pomenuo - priča nam mladić koji je doživeo neprijatnost.

On je uniformisano lice na školovanju u Beogradu.

- Molio sam ga da me pusti s obzirom da je prošla ponoć, a onda je on krenuo da me vređa, govorio kako sam glup, te da sam sad video kako je kada maca dođe na vratanca i još puno toga. Samo sam prokomentarisao da ovo nije njegov autobus, ali nisam podizao ton, niti se raspravljao - kaže naš sagovornik.

Na kraju im je zatvorio vrata autobusa, a onda opet otvorio i pustio mladićevu drugaricu. - Ja sam otišao do autobusa drugog prevoznika, ispričao mu šta se dogodilo, on je pokušao da ga odobrovolji, ali mu nije uspelo i na kraju su me oni primili i povezli.

Majka me je čekala u Nišu oko 3 sata nakon ponoći, kako bi platila kartu, jer taj drugi prevoznik nema Sporazum o saradnji - dodaje mladić koji je još uvek vidno uznemiren onim što se dogodilo.

Na kraju je majka mladića M.I. podnela prijavu u kojoj je navela sve što se tokom noći dogodilo. U „Lasti“ kažu da su primili prijavu i da je u toku prikupljanje podataka o onome što se dogodilo, te da će nas obavestiti o ishodu.

- On još dve godine treba da koristi taj prevoz, ali nije samo on u pitanju. Ovo je moglo bilo kome da se dogodi i zaista se tome treba stati na put - objašnjava majka mladića.

U „Lasti“ nam je potvrđeno da su primili prijavu.

-U toku je prikupljanje svih relevantnih podataka vezano za navedeni događaj, kao i uzimanje izjave od vozača autobusa. Kada budemo imali sve relevantne informacije, obavestićemo vas o preduzetim koracima- navodi se u odgovoru “Laste” na naša pitanja.

Kurir.rs/B.R.