SRBIN SAMOVAO 2 GODINE PA NAŠAO DEVOJKU! Nije prošlo mnogo, raskinuše! Kaže, bi ga sramota! A onda se saznalo što je pukla ljubav

Jedan momak iz Srbije, zaprepastio je ali i nasmejao mnoge na internetu kada je otkrio da je svoju "ljubav u doba inflacije" morao je da prekine, jer je tvrdi shvatio da imati devojku danas, sa sobom nosi prilično veliki novčani izdatak.

Neimenovani mladić iz Srbije objasnio je u svojoj objavi na srpskom delu sajta Redit, da je raskinuo sa devojkom zbog preteranog trošenja novca. Objašnjavajući da ga je bilo sramota da dopusti da njegova devojka bilo šta plati, uprkos tome što se ona često sama nudila, morao je da prekine vezu jer ga je polako obuzimao strah da sutra dan neće da imati za neka svoja zadovoljstva.

"Ljubav u doba inflacije?", napisao je on kao naslov svoje objave, a onda je objasnio čitavu stvar sa svoje tačke gledišta.

"Do leta ove godine bio sam singl neke dve i kusur godine, i onda sam našao devojku. Rekoh bilo je i vreme, a onda je normalno krenulo onako s početka kako i dolikuje - izađi na dejt ovde pa izađi tamo, sedni na piće, ručak, izađi na večeru, 'ajmo u bioskop, 'ajmo uveče negde na kej, bilo je tu i izleta. I tako ja shvatim na kraju meseca 'sine ala ovo košta', jer logično 90-95% sam pokrio ja, kako dolikuje... Naravno i ona se uvek stavljala na raspolaganje, ali ipak gledaš da budeš galantan, naročito u tom početku...

"Raskinuo sam jer me je bilo sramota" Inače, o parama sam počeo da vodim računa, posebno sa ovim vremenima, nije baš da ne moram da mislim koliko šta košta i gde koliko mogu da dam... Uglavnom, shvatio sam da i nemam baš finansijski komfor da jednoj devojci pružim onako korektan ugođaj. Ne mislim sad da joj ugađam Bog zna čime, ali ono redovno da je izvedem tu i tamo jer na kraju meseca svega par izlazaka mi ispadnu priličan izdatak koji potire neke druge mere štednje. I raskinuo sam, znam da zvuči glupo, i raskinuo sam uz neki levi razlog ali me je bilo sramota nekako, a moram priznati i strah da neću moći sebi da pokrijem neka zadovoljstva. Pa eto, čisto da pitam, da li se još nekome dojmi situacija sličnog izazova kao i meni?" pitao se on na kraju svoje objave.

Većina reditora u komentarima nije verovala šta čita, pa su baš zato mnogi mislili da se radi o nekoj šali.

"Razlog za raskid je toliko čudan (da ne kažem glup) da ne znam da li si trol ili pričaš istinu. Nikad u životu ne bih raskinuo zato što nemam para za izlaske", "Ako si raskinuo zbog toga a ne zezaš nas ovde, stvarno si tupav čovek i niko ti ovde ne može pomoći", "Bato hvala ti što si raskinuo, ostavio si je nekom pametnijem momku", "Haha šta sam ja ovde upravo pročitala?", "Iz kategorije - nije se desilo", "O, Bože. Komunikacione veštine 0. Moj savet je da prvo poradiš na tome, pa na finansijama", bili su samo neki od komentara.

A onda se javila i jedna ženska članica ove mreže, te mu kao devojka objasnila da je možda sa raskidom ipak pogrešio.

"Nadam se da nije samo to bio razlog raskida, jer ako je devojka iole normalna, to se da srediti. Čak i da ti je neprijatno da pričaš o tome u startu, posle par viđanja znaš koliko ti se neko dopada i nije bitno da li će te voditi na večeru ili ćete prošetati. Danas je teško pronaći nekoga sa kime možeš uspostaviti normalan odnos, novac ne treba da bude još jedna prepreka. Zaista, ali zaista normalnim devojkama to nije bitno", napisala je ona.

