ALEKSANDAR KIKANOVIĆ SA BRATOM I SESTROM NA BOŽIĆ ĆE TRČATI OD LOZNICE DO BIJELJINE: Krećemo u 11, cilj je da za 4 sata stignemo

Umesto da predstojeći Božić provede u odmoru, kraj bogate trpeze, loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović odlučio je da ne miruje ni toga dana. Ovoga puta rešio je istrči "samo" 34 kilometra, koliko deli Loznicu i susednu Bijeljinu u Semberiji, na drugoj strani reke Drine.

- Lepo je na Božić nešto raditi i biti u društvu dragih ljudi pa sam rešio da ovoga puta trčim do Bijeljine. Neću biti sam jer sa mnom idu sestra i brat, Ana i Nikola Stojnić, moje komšije iz Loznice. Sa njima često treniram, a sada ćemo zajedno trčati od Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru do hrama Svetog Georgija u Bijeljini. Polazimo u 11 sati i plan je da za neka četiri sata laganog trčanja stignemo na cilj. Želimo na ovaj način, baš na Božić da iskažemo ljubav prema našoj braći i sestrama na levoj obali reke Drine, da zajedno budemo na naš najradosniji praznik - kaže Kikanović.

Inače, on ne miruje, redovno trenira i polako hvata zalet za novi ultramaraton koji ove godine namerava da istrči od Loznice do Barija u Italiji, dalekog oko 580 kilometara. Ponovo će to biti humanitarnog karaktera, a kako kaže, za sada ne zna za koga će trčati, ali je sigurno da će to biti za neko dete iz Loznice.

Podsetimo, do sada je istrčao kroz humanitarne maratone više od 6.000 kilometara, a u njima je, prema njegovim rečima, prikupljeno više od 140.000 evra za lečenje dece.

Kurir.rs/T.I.