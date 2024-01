Meteorolog Dragiša Stanković iz Meteorološke stanice u Vranju kaže da su temperature i dalje relativno visoke za januar.

- Do Božića se ne predviđaju neke padavine. Minimalna do minus dva, a maksimalna temperatura do 10 stepeni. U jutarnjim satima uz pojavu magle, a nakon toga doći će do pojave vetra, sve u svemu najmanje zimsko vreme - napominje Stanković.

U Vranju je u novogodišnjoj noći bilo suvo i bez padavina, a prvih dana 2024. oblačno uz slabu kišu.

