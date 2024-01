3 ČAČANKE SAHRANILE ISTOG MUŽA, PA SVE IZNENADILE POTEZOM! "Sve sam video, al' ovo nikad! Da se čovek prekrsti i levom i desnom"

Sahrana koja je održana letos na čačanskom Gradskom groblju izazvala je nezapamćeno interesovanje stanovnika grada na Moravi, ali i cele Srbije.

Naime, Čačanin je preminuo u 54. godini a saučešće na sahrani su primale sve tri njegove žene - jedna sadašnja i dve bivše!

Okupila se brojna rodbina i prijatelji, a ovo nije promaklo nikome, pa su oni neupućeni ili koji su pokojnika upoznali u relativno skorije vreme raspitivali se ko su te tri žene i pri saznanju da su bile supruge, počešali bi se po glavi zbunjeno. Na samoj sahrani su komentarisali među sobom i nije bilo onoga kome je to promaklo.

Sve tri žene su bile pored kovčega držeći jedna drugu pod ruku i primale saučešće. Čak su jedna drugu i tešile kada bi koja od njih zaplakala. A to se često dešavalo. Pun sat, tri vrlo atraktivne žene u crnini u pratnji troje dece slušale su u svojoj tuzi reči utehe od pridošlih rođaka, kolega, komšija i prijatelja.

- Svega sam se na sahranama nagledao, ali ovo nisam očekivao da vidim. Nisam mogao da verujem, posebno što su sve tri zaista iskreno žalile pokojnika i što su se držale zajedno. I zaista sve tri su lepe i veoma zgodne, pa je cela scena izgledala nadrealno - govorio je naš sagovornik koji dodaje da se po Čačku i priča o toj sahrani:

- Znam ih sve tri i znam kakve su im naravi. Međutim, shvatio sam da svog rođaka nisam dovoljno dobro upoznao, kada je njemu pošlo za rukom da ih sve tri, sa svim njihovim vrlinama i manama, ujedini.

foto: Shutterstock

Ipak, ono što je usledilo nakon sahrane dodatno je podgrejalo čaršijske priče.

- Da nisam sve video svojim očima i da nisam neke stvari saznao od bliskih mi ljudi ne bih verovao da ovo može da se desi - rekao nam je rođak, a sa njim se slaže i nekolicima još sa kojima smo stajali i koji odreda smatraju da o pokojniku mnogo toga ipak nisu znali:

- Ej, moš' misliti kakav je on čovek to zaista bio da je tako ujedinio svoje tri žene koje su zajedno sa decom došle da ga isprate. Neki sa jednom jedva izdržavaju, a njega oplakaše sve tri. Karakteri su im totalno različi, a to se sada ne može ni primeti. Zamisli, zajedno su platile sve što je bilo potrebno za sahranu! Da se čovek prekrsti i levom i desnom.

Rođaci vele da ne znaju kako su podelile troškove, ali su sve tri došle da izmire dugovanje, i o svemu su se dogovarale.

- Zajedno izlazile su i na groblje posle sahrane, i zajedno spremale pomen - pričaju u neverici.

Ipak postoji nešto u čemu se se jedva usaglasile - kada su štampane umrlice bilo je teško da se dogovore čije ime od će stajati prvo pored imena troje dece. Nape navedena kao ožalošćene članove porodice.