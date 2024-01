"NAŠI LJUDI SU NESREĆNI U NEMAČKOJ I TO MORA DA SE KAŽE" Marko otvorio dušu: Došli smo da promenimo život, a IZGUBILI SMO DOSTA

Marko Marković iz Srbije godinu i po dana živi u Nemačkoj i kaže da su mu se razmišljanja dosta promenila u odnosu na period kada je došao.

Utiske je podelio na svom Jutjub kanalu gde je potpuno iskreno govorio o tome kako se oseća i o čemu razmišlja.

"Hoću da razbijem mitove o Nemačkoj, da vam ispričam, kako se zaista živi ovde. Koliko smo mi ovde nesrećni, to mora da se kaže. Znate kad dođe neko i priča da je top zarada, srećni su. Ovde su naši ljudi nesrećni, potpisujem to. Imaju osećaj uspešnosti ,dobar posao, zaradu ali, da li je sve u novcu. Bez novca ne može da se živi, svi smo otišli sa Balkana zbog toga, da ne radimo za sitne pare. Došli smo ovde da promenimo život, a izgubili smo dosta toga. Dobili smo pare, dobar stan, možemo da uzmemo kredit, možete šta god hoćete ali smo izgubili porodicu, ne viđamo ih. U duši ste odvojeniji, niste više prisni, odete dva, tri puta godišnje, nije to isto kao kada ste dole. A to su najveće vrednosti u životu nekog čoveka", započeo je Marko svoju priču.

Rekao je da je u Nemačkoj sam, da nije sa porodicom, te da priča iz svog iskustva. Ne zna kakva je situacija sa ljudima koji su došli sa porodicom ali ističe da stalno ima osećaj kao da mu "nešto fali".

"Desi se jedan dan, "smučila mi se Srbija, ajde za Nemačku". Dođete, zarađujete, napredujete... Ja sam prešao u novi stan, sredio sam sve, a onda imam rupu u stomaku, stalno ti je osećaj da ti nešto fali. Sve imaš, a nemaš ništa, to je baš j*beni osećaj. Uvek imam taj osećaj u želucu, da sam nesrećan i nezadovoljan. Izgubili smo ono što smo u našoj zemlji imali, to je ljubav, osećaj pripadnosti, privrženosti, energija da si u svojoj zemlji, na svom terenu, tu ste živeli godinama, onda odete i pravite neku budućnost, a to je emotivno prazna budućnost. Ovde niste emotivno ispunjeni", objasnio je on.

foto: Pritnscreen/Youtube/Marko Marković

Potom se upitao i zbog čega, ako su svi srećni, jedva čekaju da otrče na odmor u Srbiju. Objašnjava da se ljudi u Nemačkoj ne osećaju ni 20 odsto kao u svojoj zemlji, ali da zato umeju da se hvale bogatstvom kada odu u domovinu.

"Zbog toga ljudi misle da je život ovde lep, da je Nemačka super. Život je s**nje ovde, veliko s**nje u Nemačkoj, ali para ćete imati, dobar posao, i da ga nemate, izborićete se, naučite jezik ali onda se postavlja pitanje da li želim da živim ovako ceo život."

Marko priznaje, da kada je potpuno iskren sam sa sobom, shvata da ne želi na ovaj način da provede ceo život. Plan mu je da radi par godina u Nemačkoj, da skupi dovoljno para i da pokrene svoj biznis kada se vrati u Srbiju.

"Ne želim u Nemačkoj da ostanem do penzije, ne znam šta treba da se promeni pa da se to desi", iskren je Marko.

Tako je i obrazložio odgovor na pitanje što se ne vrati, ako nije srećan.

"Trenutno mi je ok, da mogu da uštedim neki novac, razmisljam o biznisu koji ću da radim i krenem kad se vratim. Imam svoju viziju i cilj, zato sam ovde, finasije mi omogućavaju da napredujem i da imam kvalitetniji život", objasnio je on.

Na kraju je rekao i da ovo nije demotivacioni video, već realno stanje i osećanja nekog ko je u Nemačkoj sam.

"Poznajem ljude koji su ovde sa porodicom i svi oni jedva čekaju da odu dole jer se ovde nikom ne sedi. Svakom da kažete imaš tri meseca slobodno, niko ne bi sedeo ovde, svi bi otišli dole i na osnovu toga možete da zakljucite koliko nam je lep život ovde", zaključio je Marko.