SRPSKA SVETINJA UKLESANA U STENI KOD TUTINA: Ljudi veruju da su se u crkvi Svetog Nikole DEŠAVALA ČUDA, a danas je zarasla u KOROV

Mnoge srpske svetinje u kojima se vernici mole za Božiju pravdu i spasenje, rasute su danas širom sveta i blistaju u božijoj slavi. Međutim ima i onih bogomolja koje decenijama sanjaju vernike i usamljene tuguju, a baš jedna takva mala crkva stoji uklesana u steni i posvećena Mladom Nikoli u selu Paljevo nedaleko od Tutina.

Ova svetinja i dalje sija zahvaljujući muslimanskom narodu, jer da njema njih veliko je pitanje da li bi iko otvorio njena vrata.

Put do nje vodi kroz gustu šumu i poznaje ga samo mali broj ljudi. Pored sveštenika iz Tutina, možda i jedini koji otvori vrata ove crkve jeste hodža Samir Jašarević iz susedne dzamije.

foto: RINA

-U blizini naše dve dzamije nalazi se i crkva u steni posvećena Mladom Nikoli. U ovom selu nije zabeleženo da su boravili ljudi pravoslavne vere koji bi ovu crkvu održavali kao i put do nje. U njoj su svojevrmeno boravili bogumili koji su bežali od kralja. To je legenda, i odatle i ime našem selu Paljevo, jer legenda kaže da su ovde oni spaljeni. Postoji i druga verzija priče o nastanku ove crkvice, a to je da je izgrađena u 12. veku, kaže za RINU Jašarević.

Crkva ima tri prostorije i sve je isklesano ručno, od prozora preko oltara i ostava. Takođe, veruje se da je jedno vreme ova crkvica bila i dzamija, pa je nakon komunizma ponovo postala crkva. Njen izgled je narušen i oskrnavljena je, a prema rečima meštana za skrnavljenje njenog izgleda "zaslužni" su tragači za blagom koji su tragali za zlatom upravo u njoj. Iako mala, crkva uklesana u steni smatrana je za veliku i čudotvornu svetinju.

foto: RINA

-Legenda kaže da su ovde dovodili decu koja nisu mogla da pričaju. Ostavljali bi ih da prenoće unutar crkve, a prema pričama koje se prenose sa koleno na koleno, dete bi sanjalo da ih ukljune petao, odjednom bi skočilo i počelo da govori. Takođe, za one koji nisu mogli da hodaju kada odsanjaju san dogodi se čudo i prohodaju. Na žalost to je sada sve zaboravljeno, ljudi ne dolaze više osim pojedinaca koji znaju za ovu bogomolju, priča Sinan.

foto: RINA

On se priseća da je na ovom mestu, dok su sela bila punija i življa, na datum kad se proslavlja letnji ili mladi Nikola sve vrvel od naroda, a danas crkva skoro da zarasta u korov.

foto: RINA

- Sa ovog mesta mnogi su se ženili i udavali, odavde je sve kretalo, orilo se kolo jer je mnogo više naroda bilo, zaključuje on.

Kurir.rs/RINA

Bonus video:

01:50 CRKVA U ŠUMADIJI PROPADA NAOČIGLED SVIH: Od velike BOGOMOLJE ostale su samo RUŠEVINE (KURIR TELEVIZIJA)