SUPRUGA MI DALA DA PIJEM MRTVAČKU VODU, PA ME NAPUSTILA! Jezivo svedočenje Beograđanina o užasu koji je proživeo! VIDEO

O vlaškoj magiji slušamo dosta i postoje brojna svedočenja onih koji se njome bave, ali i onih koji su je, kako kažu, osetili na svojoj koži. Jedni u nju u potpunosti veruju, dok je drugi izbegavaju, ali ono što je sigurno, van očiju svakodnevice postoji jedan još uvek nedovoljno istraženi svet magije.

Bilo da ste skeptik ili vas ova tema zanima i u nju verujete, biće vam zanimljiva priča čoveka koji tvrdi da se usred Beograda susreo sa vlaškom magijom i postao žrtva iste.

On ističe da je bio u braku u kojem su dve godine "cvetale ruže", međutim, u jednom trenutku je primetio neobjašnjivo i potpuno drugačije ponašanje kod svoje supruge, a u svakodnevnom životu su počele da mu se dešavaju brojne neprijatnosti. U razgovoru sa bližnjima, zaključio je da je na njega bačena magija, što je odmah odlučio da proveri. Pomoć je potražio od gospođe koja je za sebe tvrdila da može skinuti crnu magiju, ukoliko je uopšte ona bačena.

- Živeli smo u skladnoj zajednici, odjednom se osetila neka netrpeljivost neobjašnjiva, u kući i u našem odnosu - započinje priču i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić

- Stupio sam u kontakt sa ženom koja se predstavlja kao neko ko otklanja te stvari. Rekla mi je da imam neke predmete u kući, a ja prosto nisam mogao da poverujem da ih imam, pa sam joj rekao: "Čekajte, pa moja supruga je spakovala sve stvari i otišla", ja sam našao te predmeti i stajali su baš na mestu gde je ona rekla da stoje...

Ona je rekla da je uzrok svega toga što mu se dešava "mrtvačka voda" koju su popili. Njegova borba je tek krenula nakon saznanja da je u šoljici kafe popio vodu u kojoj je pre izvesnog vremena okupan mrtvac, a detaljno je objasnio kako je izgledao proces skidanja loše magije.

- Mrtvačka voda... Supruga i ja smo je popili... odnosno voda u kojoj je okupan leš. od tada naš odnos je postepeno počeo da postaje sve lošiji, zahladneo je, ne kaže se džabe "hladan kao leš"- priznao je nesrećni čovek i dodao:

Imali smo neke od predmeta sa sahrane članova porodice, bili su to hrana i piće koji su ostali posle sahrane. Dala mi je vodu koju je prebajala, i umivate se sa tom vodom i oseti se promena, ja sam osetio9 bol u telu, jak umor, počeo sam da se znojim, mučninu. Ona mi je rekla da se ne brinem jer kako je to zlo došlo mora tako i da izađe, to je proces čišćenja.

Zlot, malo mesto nadomak Bora, naširoko je poznato upravo po vlaškoj magiji. Baka Budimka je kako kažu komšije u selu poznata kao neko ko skida crnu magiju.

Etnologa Aleksandra Repidžića je rekao da je "Vlaška magija samo jedan lirski deo o bajalice su tu svakako najzanimljiviji deo".

- Nažalost, nije tačno da reči koje se izgovaraju prilikom čina magijskog delovanja imaju isceliteljsku moć. Pre svega, tu se radi o autosugestiji. Mi kada odlazimo kod vračare želimo da nešto promenimo u našem životu, ali nažalost istina je skroz drugačija. Samim činom odlaska kod vračare mi ustvari pokušavamo da pronađemo neku utehu, ili da opravdamo to što smo npr. depresivni ili nam ništa ne ide od ruke, pa je lakše da kažemo da nam je neko nešto učinio - smatra Repidžić.

Kurir.rs/Srbija danas