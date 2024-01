NAROD ZGRANUT, KAKVE SU OVO RUPE NA NADGROBNOM SPOMENIKU?! Stanu da vide, pa se krste! Ideja Srba iz Nemačke frapirala (FOTO)

Ako mislite da ste sve videli u životu do sada, sačekajte. Uvek postoji to nešto još što može dodatno da vas iznenadi. I to veoma. Da vas zaprepasti.

Pogotovo kada je odnos prema preminulim ljudima i njihovim večnim konačištima u pitanju. Kada vidite ponudu sa jedne Fejbuk stranice da malo 'date život' grobnom mestu svojih bližnjih, biće vam jasno koliko nekad može da se pređe granica pristojnog ukusa.

"Ugradnja kvalitetnih JBL zvučnika u nadgrobne spomenike, rade sa IOS Android i Windows telefonima. Učinite događaje na groblju manje monotonim - napisano je na pomenutoj stranici uz fotografiju spomenika sa ugrađenim zvučnicima", piše na Fejsbuku "Pogrebna oprema i bela tehnika uvoz iz Nemačke".

Ovaj post je postao toliko viralan da je završio i na društvenoj mreži X (nekadašnji Tviter), gde su ljudi bili potpuno šokirani tekstom i fotografijom koju su videli.

"Sad smo sve videli" Crni mermerni spomenik, ugrađeni zvučnici i pomenuti opis bili su povod za brojne komentare kao što su: "Kome ovo padne na pamet", "E, sad sam sve videla", "Strašna glupost", "Kuku, mi smo svi potomci Nikole Tesle sa razlogom"... Iako su mnogi posumnjali da je fotografija relevantna, odnosno da se radi o potencijalnoj šali, na Fejsbuk profilu postoji i broj telefona na koji očigledno zainteresovani ožalošćeni mogu da se jave.

