VUK JE NAJPOZNATIJI UŽIČKI KVIZAŠ: Pojavom oduševio, a nagradu odlučio da potroši na najlepši način, baš ovako! (VIDEO)

I nakon Slagalice, Vuk nije odustajao, nastavio je takmičenja, pa je prvu pobedu dostigao u kvizu „Stigni me ako znaš“ i nakon emitovane epizode, Srbija je opet pričala o njemu, a on punog srca ističe da mu je zapravo to i bio cilj.

Vuk Ristović, psiholog iz Užica, Srbiju je najpre oduševio u „Slagalici“, zatim i u drugim televizijskim kvizovima, a u poslednjem izdanju kviza „Stigni me ako znaš“ u 2023. godini, prvi put je pobedio.

foto: Youtube Printscreen, RTS/Slagalica

Iako ima tek 29 godina, stekao je dosta kvizaškog staža, prvo je pre osam godina učestvovao u „Slagalici“, kada je izgubio za svega šest poena razlike.

Poraz ga nije razočarao, već podstakao da nastavi kvizaškim koracima, pa je nakon toga učestvovao u brojnim televizijskim kvizovima, a najbolji rezultat dostigao je u kvizu „Stigni me ako znaš“, u epizodi koja se emitovala pre nekoliko dana.

– Odrastao sam čitajući knjige i enciklopedije, uvek sam težio ka nekim novim saznanjima, pa i ne čudi što su kvizovi danas moj moto. – počinje priču Vuk.

Učestvujući u igrama znanja, Ristović je prevazišao tremu pred kamerama, navikao se na televizijske studije, a ne krije da je u prvim pojavljivanjima u kvizovima bio obuzet tremom i strahom.

Najviše pažnje javnosti privukao je prošle godine, kada je po drugi put učestvovao u Slagalici. Svojim spontanim ponašanjem i užičkim akcentom osvojio je Srbiju, pa je i tada nakon takmičenja govorio za naš portal.

– Shvatam zašto sam privukao veliku pažnju publike, jer je većina takmičara u kvizovima nekako stegnuta, previše su formali, pa ja onda svojom opuštenošću i spontanošću iskačem iz uobičajenog šablona emisije – rekao je on tada za Telegraf.

I nakon „Slagalice“, Vuk nije odustajao, nastavio je takmičenja, pa je prvu pobedu dostigao u kvizu „Stigni me ako znaš“ i nakon emitovane epizode, Srbija je opet pričala o njemu, a on punog srca ističe da mu je zapravo to i bio cilj.

– Ne krijem da sam se nadao pobedi, ali međutim, kada sam došao na snimanje i video ko su mi protivnici, naručito Antonio Marković Toni, koji je iskusan kvizaš, nisam bio siguran da ću pobediti. – otkriva naš sagovornik.

Iz ovog kviza poneo je vrhunske utiske, a pitanje koje je presudilo pobedu ticalo se stripa kog je čitao u detinjstvu, dok mu je najteže palo kada mu nisu priznali jedno pitanje vezano za „Veneru“, za koje ističe da je znao, ali je odgovorio prebrzo, ne saslušavši pitanje do kraja.

– Iz kog stripa je rečenica: „Alane, bjež’mo, njih je dvojica, a mi smo sami“?, pitanje je koje presudilo pobedu, a odgovorio sam, što se kaže, kao „iz rukava“, jer sam ovaj strip, Alana Forda, čitao još kao dete u Užicu.

Kao zanimljiv detalj koji se zbivao iza kamera nakon takmičenja, Vuk je izdvojio zagrljaje i poljupce sa svojom Mišel.

Osvojenu nagradu odlučio je da potroši na svadbeno putovanje u Pariz i London, sa svojom verenicom, gde će usput snimati video materijal za njegov Jutjub kanal „Psiho Vuk – Put oko sveta“, koji je mešavina edukativnog i putopisnog sadržaja, sa temama iz istorije, geografije, psihologije, religije… Ostatak novca već je namenjen za njihovo buduće dete, kome su, ako bude devojčica, već smislili ime, Luna Čarna.

I na kraju je istakao da je ponosan što je Užičanin, i što svoj akcenat tokom studiranja nije zamenio beogradskim. Nastaviće ubuduće ka novim uspesima, a putovanja, kao i do sada, doživljavati kao strast.

Kurir.rs/Telegraf/Užice oglasna tabla