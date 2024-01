ŠEF JOJ SE POJAVIO PRED VRATIMA JER NIJE DOŠLA NA POSAO Slavila deci rođendan a morala da radi: Zbog njegovog poteza se RASPLAKALA

Kako većina zaposlenih provodi trećinu dana na poslu, veoma je važno kakav je kolektiv i odnos sa kolegama i šefovima.

Tako ima lepih priča gde se ljudi druže i van posla, a ima i onih koji dođu, odrade posao i ne žele više nikog da vide. Neslaganja, svađe, ljubomora, tu su deo svakodnevice.

O kolegama i šefu pisala je i jedna žena na mreži "X" gde je podelila jednu situaciju zbog koje se rasplakala.

"Juče sam slavila deci rođendan. Dva dana pre toga najavila sam poslovođi da neću doći u drugu smenu. A kako prethodnih dana više nisam radila nego što sam radila kaže on meni moraš da dođeš pa izađi u 5 (rođendan počinje u 6). Ja kažem ne mogu stvarno imam puno toga da odradim.

Pre početka rođendana. Vidim ja njemu uopšte nije pravo. Kaže on polubesan ništa onda dođi da nam doneseš svoj ključ od ornarića da možemo da uzmemo brenere pa ćemo mi raditi, ja mu kažem stvarno ne stižem, dođi ti do mene da ti dam ključ pre posla i sad da ublažim situaciju.

Pozovem ga kući na kafu i tortu. I on kaže ajde doći će ali ne može dugo da ostane. Oko 14h čujem ja auto i pretpostavljam da je on, otvaram vrata i vidim ide on i još jedna koleginica i nose cveće i velike pakete. Ja se oduševila, dva velika paketa puna slatkiša i predaju mi.

Sve to i daju mi koverat. Ja otvaram koverat unutra čestitka i dosta novca. Sve kolege su dale novac hteli su da me iznenade za dečiji rođendan! Malo je reći koliko mi je srce bilo puno. Nisam slutila da je to bilo iznenađenje, da me nisu zvali na posao zbog posla.

Rasplakali su me i dirnuli. Nisam sanjala da oni misle o rođendanu moje dece. To je bio utisak dana. Koliko je lepo kada imaš tako pažljive kolege. Eto to sam htela da podelim sa vama", napisala je ona na mreži "X".

Ljudi su u komentarima pisali kako su oduševljeni ovakvim gestom. Neki su priznali da su očekivali da će dobiti otkaz. Na kraju se sve lepo završilo.

"Svaka čast za kolektiv. Verovatno si veoma dobro zaslužila, tako da svaka čast i tebi! I da, Srećan Rođendan klincima".

"Delovalo da će priča u jako loš kraj ( valjda jer tako živimo) kad ono najprijatnija priča danas. Bravo!! Srećan rođendan klinčadiji."

"Oh kako je ovo lepo pročitati, svaka čast kolegama i poslovođi. Iskreno laknulo mi, u prvi mah sam mislila, neće valjda ženi dati otkaz, zbog dečjeg rođendana."

"Hvala bogu da čovek pročita i nešto lepo. Obično kuknjava, čemer i žalbe na kolektiv gde rade. Sva čast kolegama", neki su od komentara ispod ove objave.