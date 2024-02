GLEDAJU, NE VERUJU! ŠTA RADI ŠAOLIN MAJSTOR IZ KRALJEVA: Zoki opisao šta su osetili a da ih ni prstom nije taknuo (VIDEO)

KRALJEVO - Dugo sam slušao legendu kako Čika Maki poseduje neke posebne veštine koje retko ko ima na svetu ali nisam mogao da poverujem dok nisam video svojim očima. Jedno jutro, dok sam se spremao sa prijateljima da odemo na izlet pored Ibra, primetili smo Makija kako pored reke izvodi neke specifične i usporene pokrete, poput borilačkih uz dodatne zvučne efekte, priseća se mladi Kraljevčanin Zoran i dalje u neverici da tako nešto može da postoji.

Maki ili Čika Maki, kako ga znaju i zovu njegovi Kraljevčani, u stvari je majstor borilačkih veština Blažo Ivanovski.

foto: Privatna Arhiva

Majstora aikida sugrađani su vremenom prozvali i šaolinac jer veruju da poseduje veštine monaha tog budističkog manastira u Kini.

- Kako se kretao ka nama sve više smo osećali neku energiju koja kruži oko nas. Kada nam je prišao počeo je da govori svoje neke dogodovštine i da nam drži predavanje o životu. Nije prvi put da se tako sastajao s nama... Kad smo bili mlađi, non-stop nas je vodio kod njega u salu za treniranje i vežbao nas aikido pokretima. Dosta toga nas je naučio o životu. Kada smo ga upitali zašto izvodi sve te vežbe, on je počeo da govori o svojim pustolovinama i kako je svoj život usmerio jednom putanjom, da ode u Kinu i postane šaolin monah i kako mu je trebalo zaista puno životnog iskustva i znanja da bi uopšte i dospeo u to selo.

1 / 4 Foto: Privatna Arhiva

Šaolin, je li to stvarno ili predstava? Zoran kaže da su ga pitali i da li je stvarno istina ono što smo mogli da vidimo na internetu kakvu moć poseduju šaolin monasi i da li bi mogao da nam pokaže neke od tih poteza kao što su kontrolisanje energije ili razbijanje stakla iglom. - U početku nije bio siguran da bi hteo da nam sve to pokaže jer kako on smatra, ti potezi se koriste samo u samoodbrani i nisu samo za pokazivanje, tek tako, ali s obzirom da nas je poznavao odlučio je da nam i pokaže...

Zoki opisao šta su osetili a da ih ni prstom nije taknuo

- Na svakom od nas je demonstrirao po jednu veštinu. Dok sam gledao kako to radi na mom drugaru bio sam i dalje malo skeptičan kako nije istina ali kada sam osetio na svojoj koži sve mi je bilo jasno. Kada sam stajao ispred njega samo sam osetio kako mi odjednom preuzima energiju i preusmarava u stomak, neverovatnu vrelinu sam tada osetio. Oduzeo mi je sve funkcije pokreta sem očiju ali sam bio svestan svega. Polako je krenuo da me spušta na zemlju bez dodira a prijatelji su me držali s leđa kako ne bih pao na zemlju...

01:35 Šaolin borac pokazuje svoje veštine

Kad se završilo sve, on je prišao i laganim udarcima po celom telu mi je raspodelio energiju na svoje mesto. Tada je rekao kako je to potrebno da se energija vrati na svoje mesto jer bi inače moglo da bude tragično. Kad smo se rastali, samo nam je rekao: "Deco, ne verujte u magiju, ona ne postoji, verujte u energiju!"

01:07 Šaolin borac

Šta je to šaolin

Manastir Šaolin je čan budistički hram koji se nalazi na planini Song, u Dengfengu, u kineskoj provinciji Henan. Osnovan u 5. veku nove ere, Šaolin danas spada u najpoznatije budističke hramove na svetu, uglavnom zbog svoje povezanosti sa kineskim borilačkim veštinama.

Tradicionalno se smatra da je začetnik čan budizma u Kini bio Bodidarma koji je između 520. i 526. g. došao iz Indije u Kinu gde je postao prvi cu - „patrijarh“ ili „predak“ čan škole. On je 527. g. stigao u manastir Šaolin, gde je, videvši lošu fizičku pripremljenost monaha, počeo da ih podučava meditaciji i tehnikama za očuvanje fizičke kondicije, i na taj način postao začetnik šaolinskog stila borilačkih veština. Međutim, iako se danas veruje da je Bodidarma istorijska ličnost, većina naučnika i istoričara se slaže da je teorija o njegovom donošenju čan budizma u Kinu i borilačkih veština u Šaolin samo legenda.

Šaolinćuen u zapadnom svetu poznat kao šaolin kung fu jedan je od najstarijih stilova kineskih borilačkih veština, nastao u istoimenom manastiru. Tokom više hiljada godina postojanja, šaolinćuen je postao jedna od najvećih i najpoznatijih škola borilačkih veština na svetu, može se pročitati na Vikipediji.

Kurir.rs/Vikipedija

Bonus video:

01:59 Mašan Lekić i Ivana Stamenković Sindi otkrili koje borilačke sportove treniraju!