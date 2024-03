UMETNOST KAO DEO TERAPIJE: Slikari u Specijalnoj bolnici Banja Koviljača

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju "Banja Koviljača" u toku je 22. likovna kolonija kojom je nastavljeno druženje umetnika u ovoj poznatoj zdravstvenoj ustanovi. Poslednji put su u bolničkom hodniku štafelaji, platna, boje i slikari bili 2020. a sada su se posle trogodišnje pauze, zbog kovida, ponovo našli na istom mestu.

Platna su slikari postavili na spratu bolnice odakle im se pruža pogled na banjski park, a dok rade pored njih prolaze pacijenti i osoblje. Mnogi zastanu da vide kako pod rukom slikara nastaju umetnička dela a ima i onih koji daju po neku sugestiju. Umetnici od petka stvaraju u neobičnom okruženju i kažu da je Koviljača "fenomenalna" i "vrlo inspirativna" tako da bela platna brzo postaju slike kao i da je "organizacija na najvišem nivou" uz odlične uslove za rad. Prisutno je osam slikara, Čedomir Kesić, Luka Dedić, prvi put su ovde Miroljub Filipović, Slađana Marinković kao i Katarina Aćimović iz susedne Republike Srpske, a redovni učesnici su Snežana Nešković Simić, Momčilo Vuksanović – Moma Brada i Drago Simić selektor kolonije. Dolaze iz Beograda, Pančeva, Valjeva i Banje Koviljače.

- Okupljeni su umetnici različitih generacija i likovnih poetika, a sve odlikuje snažan lični stav i stil. Daje im se maksimalna sloboda u izboru motiva, ali su Koviljača i park vrlo inspirativni, a sigurno na poseban način na svakog od njih utiču lepo vreme i sam ambijent. Zbog svega toga vlada dobra atmosfera, a kolonija je specifična jer stvaramo u prostoru kojim prolaze pacijenti i imaju jedinstvenu prilika da od početka do kraja vide proces nastanka umetničkog dela. Slikari su u obavezi da po dve slike ostave bolnici, a ta dela će posle izložbe, kojom se u četvrtak završava kolonija, biti postavljene u hodnicima i sobama. Bolnica tako ima jedinstvenu galeriju umetničkih dela, a toliki fond, možda, nemaju mnogi gradovi i muzeji. Do sada je na ovaj način bolnici ostalo oko 400 slika i to od vrlo značajnih slikara – kaže Simić na čas prekidajući rad na slici.

Sa četkicom u ruci je i Vuksanović – Moma Brada, inače, predsednik UO Specijalne bolnice, koji je zadovoljan što je ova "lepa" kolonija ponovo pokrenuta i što su se opet okupili ne samo vrsni slikari, već i dobri ljudi.

- Zaista je mnogo lepo videti kako nastaju slike, popričati sa umetnicima, pitati šta nas zanima. Ovde su važne terapije koje leče telo, ali mnogo znači i ova terapija lepotom koja leči dušu – kaže jedna od pacijentkinja koja je pažljivo razgledala skoro svako platno.

Izložbom nastalih radova, u sali kralja Petra u Kur-salonu, sutra u 19 časova, biće okončana likovna kolonija u Koviljači koja spada među najznačajnije u Srbiji. Od početka 1999, okuplja istaknuta imena srpskog slikarstva, a do sada je ovde boravilo oko dve stotine slikara stvarajući veliku galeriju umetničkih dela.

Kurir.rs/T.I.