DEČACI PREŠLI CEO NOVI SAD DA VRATE IZGUBLJENI NOVČANIK: Nenad i Nikola nisu ni slutili da su spasili mladića, a dobili i nagradu

Dvojica tinejdžera prešla su ceo Novi Sad biciklom kako bi pronašla vlasnika izgubljenog novčanika. Njihov poduhvat iznenadio je i raznežio mnoge sugrađane, a pohvale svakako nisu izostale.

Naime, mladić (23) iz ovog grada izgubio je svoj novčanik. Kako priča njegova majka Dušica, iako u njemu nije bilo mnogo novca, bili su svi dokumenti, a incident se dogodio neposredno pred njihov polazak na putovanje, te su im oni bili preko potrebni. Već kada su izgubili nadu da će se novčanik pojaviti, dva zadihana tinejdžera pozvonila su na vrata njihove kuće, držeći ga u rukama.

- Moj sin je i ranije gubio ključeve, a sada novčanik. Bio je u izlasku i valjda mu je ispao. Nije imao nešto mnogo novca u njemu, oko 700 dinara, ali sva dokumenta su mu bila tu, a mi večeras krećemo za Barselonu, pa smo se malo uspaničili. Kad smo već mislili da počnemo da pravimo nova dokumenta neko nam je u večernjim satima pozvonio na vrata. Otvorila sam i videla dvojicu dečaka Nenada i Nikolu, koji imaju možda oko 15 i 18 godina - priča Dušica.

foto: Shutterstock

Kako kaže, dečaci su bili zadihani jer su sa jednog kraja Novog Sada došli na drugi, vozeći se biciklima. Dušica nije mogla da skine osmeh sa lica, te je odmah požurila da im da neku nagradu i pohvali ovaj divan gest i trud.

- Odmah sam istrčala sa 1.000 dinara, to je prvo čega sam se setila, pa sam shvatila da je to premalo. Onda se mlađi sin pojavio na vratima pružajući im svojih 500 dinara od džeparca, jer je i on kao dečak pronalazio novčanike, pa se seća tog perioda - smeje se Dušica.

Iako je tinejdžerima ponudila da ih ugosti i posluži kolačima i sokovima, oni su odbili. Ipak, hteli su da ispričaju kako su uopšte pronašli novčanik.

- Oni su novčanik našli na ulici oko 1 ujutru, bili su malo stidljivi kad su mi rekli u koje vreme su pronašli jer su verovatno očekivali ono pitanje šta ćete vi na ulici tako kasno. Takođe, sa njima se tu našla neka žena, koja je valjda fotografisala novčanik i rekla im da će okačiti na grupu da je pronađen novčanik ukoliko oni sami ne pronađu vlasnika. Tata je pomogao Nenadu, očitao ličnu kartu i našli su nas. Oni su meni bili toliko slatki, kao iz dečijih romana - priseća se Dušica.

Ova majka inače radi u ordinaciji za dečiju psihijatriju i malo je reći da je ponosna na dvojicu dečaka, iako ih ne poznaje.

- Ne volim da se nekultura omladine stalno stavlja u prvi plan. Mislim da je mnogo bitno da pričamo koliko su nam deca dobra. To mora da bude ključna misao - poručila je Novosađanka.

(Kurir.rs/Telegraf)