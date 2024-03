KRALJA PAPRIKE OSTAVILA DEVOJKA SA KOJOM JE PLANIRAO BUDUĆNOST: Njegoš čestitao 8. mart i damama poželeo SEBE

Njegoš Stojadinović iz Prijepolja, poznatiji kao usamljeni kralj paprika čestitao je svim damama 8. mart i poželeo im mnogo sreće, zdravlja i ljubavi. Ipak, imao je jednu želju i za sebe.

On je dospeo u žižu javnosti kada je javno progovorio o tome kako nijedna žena ne želi da se uda za njega jer se bavi poljoprivredom. Na Fejsbuku lajkovi su pljuštali kada postavi fotografiju iz skupog automobila, ali čim objavi sliku svoje bašte pune kupusa i paprike, svaka pobegne glavom bez obzira. Njegoš je u novembru otkrio da je pronašao ljubav svog života, ipak, na Dan žena priznaje da je ponovo sam i da ga je "buduća mlada" ponovo razočarala.

Zato, na ovaj datum pored divnih želja za sve dame, ima i jednu za sebe - da pronađe ljubav svog života. Takođe, ženama želi da pronađu njega.

- Drage dame, pozdrav od kralja paprike iz Prijepolja. Trenutno sam ispred Manastira Mileševa, jedne prelepe svetinje i želim lično da vam čestitam 8. mart, Dan žena. Puno sreće, ljubavi, zdravlja i veselja. Od sveg srca vam želim da vam se sve želje ostvare - rekao je on u video poruci.

Iako je pre samo nekoliko meseci planirao svadbu sa svojom izabranicom, Njegoš otkriva da je njegova sreća u ljubavi bila kratkog daha. Vratio je titulu usamljenog kralja paprika i ponovo je spreman da nađe onu pravu, a na današnji datum damama želi i da pronađu njega.

- Imao sam devojku sa kojom sam planirao budućnost, ali opet se desilo isto, ostavila me je. Nikada neću odustati od prave ljubavi, bez obzira na sve. Spreman sam za nova poznanstva i damama danas želim da pronađu mene! - poručuje Prijepoljac.

On pojašnjava da mu kriterijumi nisu previše visoki, te je dovoljno da buduća mlada bude porodična žena, ali pre svega da je verna, odana i spremna da živi na selu.

Žene ga vole kad se slika u "bentliju", a kad čuju čime se bavi, sramota ih je i kažu da je "seljak"

Kako je Njegoš ranije pojasnio, kada na Fejsbuk stavi fotografiju povrća kojim se diči, ne dobije nijedan lajk od žena, pa čak ni od svoje rođene sestre, jer kako kažu, to im je sramotno. Sa druge strane, kada postavi fotografiju iz "bentlija" lajkovi pršte. Ipak, Njegoš ne želi devojku kojoj su bitne samo materijalne stvari, a čini se da mu se svaka ljubav završila baš iz tog razloga.

- Sve se izmenilo. Ona mene neće jer radim po njivama, bez obzira na to što zaradim 10 puta više od nekih. Ona hoće onog iz opštine ili iz suda. Nije problem izgled, samo je bitno da radi drugi posao i vozi dobar auto. Hoće policajca, neće seljaka. Ja stavim sliku sa paprikama, moja rođena sestra neće da lajkuje. Njima je to glupo i ružno, a kad stavim sliku iz drugovog "bentlija" odmah lajkuju. Mi smo proizvođači isto ljudi i to neko mora da radi. Ja nisam jedini momak ovde, ima dosta vrednih i dobrih momaka i isto prolaze. Čak i ne živim na selu, ja sam u prigradskom naselju, Aco Pejović mi je komšija. Tu nema priče. Pošaljem joj poruku, ona neće da odgovori. To je mali grad, pričaju kako im ne treba seljak. Nisam ja ni ružan ni lud, ali ona u glavi ima kakvog će tipa i to je to. Kad me vidi sa motikom, ona to ne želi - priča ovaj Prijepoljac.

Kako dodaje, iako radi težak posao on uvek ima vremena za odmor i uživanje. Ponekad, Njegoš ustaje i u 4 ujutru kako bi obavio sve što je potrebno, ali zato dobro i zaradi.

- Ja ustajem u 6 ujutru i onda razvozim po prodavnicama papriku i kupus, a posle pored magistrale prodajem. Mi se time bavimo porodično i imamo još dva radnika. U toku sezone imam i više radnika. Nekada ustajem i u 4 ujutru, kad upekne Božja zvezda moram da poranim. Zaradi se kao u nekoj dobroj firmi. Više od 1.000 do 1.500 evra čisto. Ja imam vremena, obavim to što imam, odem na liturgiju u crkvu, a onda odem do Zlatibora ili negde da odmaram. Za more nemam vremena. Nedeljom i crvenim slovom ne radim, osim ako nije stani-pani - kaže on.

