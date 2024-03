SREMCI POVODOM 8. MARTA ORGANIZOVALI TAKMIČENJE KAO NA EVROVIZIJI! Majka četvoro dece odnela POBEDU, glasanje neizvesno do kraja

Laćaračke vesti, portal najvećeg sela u Sremu, povodom Dana žena organizovao je izbor za najbolju komšinicu. Pobednica je, među desetinama kandidovanih izabrana najvećim brojem lajkova, ali je do samog kraja "borba" bila neizvesna, kažu u šali, kao između Breskvice i Teya Dore na Pesmi za Evroviziju!

Sa 653 glasova u izboru za najbolju komšinicu pobedila je Marijana Medić (31) majka trojice sinova i ćerkice.

Odrasla je u Laćarku, a sa mužem, Rumljaninom, skućila se nedaleko od kuće u kojoj je do udaje živela.

- Za takmičenje me je prijavila mama a da nisam ni znala. Ovde me svi poznaju, družim se sa svima, pa im se zahvaljujem na glasovima. Simpatično je sve to, ali je bilo neizvesno do samog kraja - kaže smejući se Marijana.

Lokalni sponzori za nju su pripremili i simboličnu nagradu.

Do sledećeg Osmog marta Marijana će biti najbolja komšinica Laćarka, ali da je takmičenje potrajalo bar još dan Bojana Bosančić (42) bi joj vrlo moguće "preotela" titulu.

Sa 547 glasova Bojana je za dan i po, kažu organizatori, izbila na drugo mesto.

- Tačno je - smeje se Bojana i dodaje: Ko zna šta bi bilo do kraja. Nisam znala da me je sestra prijavila dan, dva pred kraj roka za prijave, čak sam imala nameru da odustanem. Živim u Laćarku od rođenja i svi se ovde poznajemo. Komšije su, naravno, važne u životu svih ljudi, pomažemo se, kafenišemo. Hvala na glasovima - kaže Bojana.

Kurir.rs/Informer