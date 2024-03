SJAJNE VESTI! U Institutu ,,Dedinje“ uspešno završen prvi međunarodni simpozijum o savremenoj magnetnoj rezonanci srca

U organizaciji Instituta za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje" i Univerzitetske bolnice iz Ciriha održana je prva dvodnevna radionica iz oblasti magnetne rezonance srca sa međunarodnim učešćem - ,,Magnetna rezonanca u modernoj kardiologiji“.

Organizacija simpozijuma o savremenoj magnetnoj rezonanci srca imala je za cilj da se poboljša edukacija mlađih lekara i učini dostupnim savremena znanja, kako bi ovu veštinu u budućnosti izvodili na najvišem nivou. Teme su obuhvatale primenu magnetne rezonance u dijagnostici i lečenju kardioloških oboljenja, napredak u tehnologiji, kao i izazove i perspektive u primeni ove metode u budućnosti.

foto: Institut Dedinje

Tokom dvodnevne interaktivne radionice, više od 20 najvećih autoriteta iz naše zemlje, regiona i Evrope, među kojima su i prof. dr Ružica Maksimović, prof. dr Ida Jovanović, doc. dr Marija Zdravković, doc. dr Radoslav Vidaković, doc. dr Maja Pirnat iz Univerzitetske bolnice u Mariboru, prof. dr Robert Manka iz Univerzitetske bolnice u Cirihu, zajedno sa timom lekara Instituta ,,Dedinje“, prihvatili su ulogu predavača i moderatora na ovom simpozijumu, u okviru kojeg se na najvišem nivou diskutovalo o ulozi savremene magnetne rezonance u proceni dilatiranog srca, zadebljanja miokarda leve komore, aritmogenoj kardiomiopatiji, evaluaciji srčanog tromba ili tumora, kod bolesnika sa urođenim srčanim manama itd.

Šef kardiološke magnetne rezonance Instituta ,,Dedinje“ doc. dr Goran Lončar naveo je da je ideja za organizaciju ovog simpozijuma proistekla iz uspeha koji je Institut ,,Dedinje" postigao za nepunih godinu i po dana, otkako je započela sa radom kardiološka magnetna rezonanca (CMRI - Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging).

-Tokom najvećeg evropskog kardiološkog kongresa ESC u Amsterdamu 2023. godine, na predlog jednog od najvećih autoriteta u oblasti magnetne rezonance u Evropi i svetu, prof. dr Manke iz Ciriha, koji je obučavao tim za magnetnu rezonancu srca Instituta ,,Dedinje", rodila se ideja da naša ustanova, kao centar od izuzetnog značaja u Evropi, bude domaćin ovakavog skupa. Iako je naš centar za magnetnu rezonancu srca najmlađi u Srbiji, mi imamo fantastičnu saradnju sa velikim evropskim i svetskim centrima, sa profesorom Mankom iz Švajcarske, koji je bio i naš edukator, zatim doc. dr Majom Pirnat iz Slovenije i mnogim drugim. Zadovoljstvo je učiti od takvih vedeta – kazao je doc. dr Lončar.

Na radionici posvećenoj savremenoj magnetnoj rezonanci srca, interaktivnost je igrala ključnu ulogu. Naročito je bio istaknut drugi dan simpozijuma, kada su učesnici imali privilegiju da učestvuju u analizi pregleda. Pod nadzorom mentora i moderatora iz Srbije, svako je individualno imao priliku da se upusti u proces analize, stičući duboku predstavu o mogućnostima magnetne rezonance srca u dijagnostici.

-Ovaj novi dijagnostički pristup, iako prisutan u nekim centrima u Srbiji u poslednjih nekoliko godina, nije bio naročito dostupan za pacijente, ali zahvaljujući naprednom istraživanju i obuci, stalno se širi kao korisno sredstvo u dijagnostici srčanih oboljenja. Prof. dr Ružica Maksimović iz Kliničkog centra Srbije, prva je započela sa radom ove nove dijagnostičke metode, tu je i KBC ,,Zemun“, KBC ,,Bežanijska kosa“ koji na čelu sa prof. dr Zdravković ovu savremenu metodu radi već duži niz godina. Mali je bio broj centara koji je mogao da zadovolji veliku potrebu savremene kardiologije. Sa uključivanjem Instituta "Dedinje" u sistem rada magnetne rezonance srca, ova procedura je postala dostupnija – rekao je dr Lončar i dodao da je akcenat radionice bio na praktičnosti i snažnoj interakciji između uglednih predavača i učesnika iz zemlje i regiona.

foto: Institut Dedinje

-Suština radionice je bio da na jednom vrlo pragmatičnom nivou prikažemo šta sve savremena magnetna rezonanca srca pruža u lečenju i dijagnostici naših bolesnika sa kardiovaskularnim bolestima. Magnetna rezonanca srca predstavlja veoma važan i sve više nezaobilazan deo jedne jako lepe dijagnostičke slagalice koju koristimo u svakodnevnoj kardiološkoj praksi. Za 16 meseci postojanja ovog centra, uradili smo više od 1.400 pregleda, a taj broj će svakako i rasti. Kod mnogih oboljenja srca, ovim snimanjem dobijamo jako važne informacije koje se ne mogu dobiti drugim dijagnostičkim alatima. Tu, pre svega, mislim na dodatnu karakterizacuju, teksturu i ostale varijable miokardnog tkiva, koje su potrebne za postavljanje prave dijagnoze. Podatak koji ukazuje na značaj magnetne rezonance srca u savremenoj kardiologiji jeste da se u evropskim zvaničnim preporukama za lečenje kardiovaskularnih bolesti nalazi 100 preporuka koje su direktno posvećene magnetnoj rezonanci. Od toga, 70 odsto njih je potkrepljeno najvišim stepenom dokaza, što naglašava važnost i poverenje u ovu dijagnostičku metodu u oblasti kardiologije. Prednosti koje magnetna rezonanca srca nudi su izuzetno značajne. Ona obezbeđuje tačnu dijagnozu i pruža bolju evaluaciju prognoze u nekim složenim situacijama kao što je, recimo, kardiomiopatija i pomaže u određivanju optimalnog načina lečenja, što je od suštinskog značaja za uspešnu terapiju pacijenata – naveo je dr Lončar. Prema njegovim rečima, u prilog značaju magnetne rezonance srca, važno je napomenuti da se u 60 odsto slučajeva, kod pacijenata kojima je urađeno magnetno snimanje, desi promena u dijagnostičkom ili terapijskom pristupu.

-Svakom bolesniku koji se suoči sa bolestima srčanog mišića, magnetna rezonanca srca predstavlja neophodnu proceduru. Isto tako, za svakog pacijenta koji preživi miokardni infarkt bez značajnog suženja krvnih sudova srca, magnetna rezonanca srca unutar bolničkog lečenja predstavlja optimalni standard. Međutim, to ranije nije bilo moguće, jer nije postojao dovoljan kapacitet za izvođenje ovih pregleda. Institut ,,Dedinje" je sada to omogućio mnogim zdravstvenim centrima u Beogradu i van njega. Indikacije za upotrebu magnetne rezonance srca su brojne, a tu svakako spadaju i kongenitalne, odnosno urođene srčane mane odraslih osoba koje, apsolutno, moraju biti evaluirane u određenim vremenskim intervalima -naglasio je dr Lončar. On navodi da magnetna rezonanca srca predstavlja najkompleksniji pregled magnetnom rezonancom, prvenstveno zato što je srce pokretan organ, što je poseban izazov.

-Pregled traje oko sat vremena, ali sa novim alatima veštačke inteligencije, koji su pre nekoliko dana instalirani kod nas u Institutu ,,Dedinje", zahvaljujući, pre svega, velikom angažovanju direktora prof. dr Milovana Bojića, pregled će biti vremenski skraćen, ali ne na uštrb kvaliteta dobijenih sekvenci i slika. Naprotiv, time ćemo poboljšati njihov kvalitet- poručio je on. Eminentni lider u oblasti magnetne rezonance srca, ugledni kliničar i istraživač, šef magnetne rezonance u Cirihu, prof. dr Robert Manka, izrazio je veliku pohvalu za Institut ,,Dedinje".

-Smatram da je Institut ,,Dedinje“ fantastičan zdravstveni centar i da njegov kompletan tim poseduje izuzetno dobre ideje i istrajnost u njihovom ostvarivanju, što me je dodatno impresioniralo. Oprema u Institutu je izuzetno kvalitetna, a njegovi doktori puni znanja, iskustva i predani svom poslu. Treba da budu ponosni na sebe i svoj uspeh, koji je evidentan i u svetskim razmerama – kazao je prof. Manka i istakao da mu je uvek zadovoljstvo sarađivati i razmenjivati iskustvo sa kolegama iz ove kuće, koje opisuje kao vrlo profesionalne i sjajne.

Najveći stručnjaci iz oblasti magnetne rezonance srca su prethodna dva dana jedinstveno delili sva svoja savremena znanja iz ove oblasti sa svojim kolegama, omogućavajući im da se u najkraćem roku znatno osnaže u ovoj veštini. Skup je dobio i zvanično odobrenje evropske organizacije ESC EACVI, a program simpozijuma akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije.