MOMAK IZ LEBANA TVRDI, OTIŠAO U PROKUPLJE DA SE POMIRI S BIVŠOM: A vratio sav izubijan i išutiran, šta se zbilo? Prava zavrzlama

Dvadesetjednogodišnji mladić iz Lebana V.R. se sa svojim bratom i njegovom devojkom 10. marta ove godine uputio u 100 kilometara udaljen grad Prokuplje kako bi se video sa bivšom devojkom i eventualno pomirio s njom.

Ali, umesto devojke sačekala su ga dva mladića, koja su ga pretukla do besvesti. Tuča se desila u centru grada u blizini poznatog kafića oko 17.30 sati.

„Umesto devojke, s kojom sam se zabavljao 10 meseci i u koju sam bio još zaljubljen, pojavila su se dva mladića, (jednom zna inicijale), a drugi mi je bio nepoznat. To lice koje ne poznajem je krenulo da me vuče i gura u jednu sporednu ulicu, a onda me pitao zašto sam pre neki dan zapratio devojku na društvenim mrežama. Rekao sam da nisam i ponudio mu svoj telefon da pogleda. Dok sam izvlačio telefon iz džepa on me je udario u predelu leve usne, tu kod obraza, i još jedan udarac u nos s bokserom od čega imam prelom nosa sa leve strane, hematomi po glavi, licu…“, priča mladić iz Lebana za Jugmediu.

Kaže da je od siline udarca pao na asfalt i da je bio šutiran dok je ležao. „Ko zna kako bi se sve završilo da nisu naišli moj brat i njegova cura i počeli da viču, a ovi su pobegli. Lebančani nisu zvali policiju u Prokuplju, već su od straha seli u automobil i uputili se ka Lebanu.

„Bio sam sam sav krvav na zadnjem sedištu i jedva svestan šta se događa. Brat je posle ispričao da je jedva dovezao automobil do Lebana“, priseća se.

Slučja su prijavili policijskoj stanici u Lebanu, koja je odmah poslala depešu prokupačkoj. On tvrdi da mu je u Prokuplju napravljena prava sačekuša, za šta optužuje i bivšu devojku.

„I posle šest dana osećam se veoma loše, što zbog izobličenog lica, što zbog poniženja koje sam doživeo“, jada se.

U leskovačkoj policiji ovaj slučaj nije zabeležen. Objašnjavaju da je on pod ingerencijom policije u Prokuplju. Iz policije u Prokuplju rečeno je da se incident desio, da je policija o svemu obavestila nadležno tužilaštvo, te da se i dalje radi na ovom slučaju.

Mladić iz Lebana je Jugmedii dostavio i medicinsku dokumentaciju o povredama. Fotografija mladića sa polomljenim nosem i izudaranim licem povučena je na njegov naknadni zahtev.

Kurir.rs/Jugmedia