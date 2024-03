POČELO SUĐENJE ZA PAD MOSTA U OVČAR BANJI Odgovornost pripisuju upravljaču objektom, na mostu nema upozorenja - tvrdi osumnjičeni

Pred Višim sudom u Čačku danas je počeo glavni pretres na suđenju građevinskom inspektoru M.B. kome Više javno tužilaštvo u ovom gradu stavlja na teret odgovornost za smrt dve žene prilikom pada visećeg mosta u Ovčar Banji. U tragediji koja se dogodila u oktobru 2022. život su izgubile Milena Erić (65) i Ljubica Mijatović (72) iz Zvornika, a deset osoba je povređeno. Građevinski inpektor Gradske uprave za inspekcijski nadzor u Čačku jedini je okrivljeni u postupku koji se vodi u vezi sa ovom nesrećom.

Podsećamo, grupa hodočasnika iz Zvornika u Republici Srpskoj, ukupno njih 115, se 13. oktobra 2022. godine sa dva autobusa zaputila u obilazak manastira po Srbiji. Zastali su u Ovčar Banji, nedaleko od manastira Jovanje. Sveštenici koji su bili vođe puta su ih upozoravali da preko visećeg mosta ne prelazi više od pet osoba istovremeno, međutim oni ih nisu poslušali.

Optužnica inspektora između ostalog tereti i što viseći most koji je njegovim rešenjem u upitnom roku stavljen van upotrebe, nije bio kao takav obeležen, odnosno što na njemu nije bilo fizičke barijere.

Dužnost građevinskog inspektora je da uruči rešenje ili upravljaču objekta da naloži koje mere da preduzme, pa smatram da je JP “Gradac” trebalo da istakne zabranu na licu mesta jer je on upravljač tog objekta. Ja kao građevinski inpektor nemam ni trake ni fizičke barijere koje bih mogao da postavim na taj objekat i na taj način sprečim njegovu upotrebu - kazao je prilikom iskaza osumnjičeni inspektor M.B.

Pretpostavimo da je ispred mosta bila grupa migranata, koji ne znaju srpski jezik. Sve i da je postojalo obaveštenje, oni bi prešli preko mosta, ako imaju takvu nameru – kazao je inspektor u svoju odbranu dodajući da je na upravljaču tim objektom bilo da most stavi van funkcije, odnosno da ga obeleži i fizičkim barijerama onemogući prolazak.

Mi smo znali da je JP “Gradac” upravljač ovog objekta, jer nam se i obratio na osnovu člana 50 Zakona o putevima kada je dobijeno četiri mioliona dinara za njegovu rekonstrukciju – kazao je inspektor ističući da je rešenjem most stavio van upotrebe jer su na njemu bila oštećena gazišta i rukohvati. On je podsetio da je most pao zbog pucanja sajle, što inače nije u ingerenciji građevinskog inspektora već je to posao za mašinske inženjere, smatra on.

Njegov advokat Goran Stamenić je insistirao na odgovoru u kakvom su danas stanju viseći mostovi u Ovčar Banji.

- Obilaskom tih lokalcija i danas nakon tragičnog događaja na mostovima čija je upotreba zabranjena ne postoji istaknuta zabrana korišćenja niti bilo kakva fizička barijera koja bi sprečila prolazak – kazao je inspektor ističući da izražava žaljenje za izgubljena dva života.

Više javno Tužilaštvo u Čačku inspektoru stavlja na teret krivično delo “teško delo protiv opšte sigurnosti” a postupajući sudija je zatražio da se u dokazni materijal do narednog ročišta u aprilu uvrsti i snimak kamera koje su zabeležile čitavu tragediju . Taj video su mediji objavili neposredno nakon nesreće, a na njemu se jasno vidi trenutak pucanja sajle i broj osoba koje su u tom trenutku bile na mostu.

Kurir.rs/D.Č.

