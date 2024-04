BRAČNI PAR IZ JAGODINE SNIMLJEN U STOJADINU! Slika pravi lom na mrežama! Zašto cela Srbija priča o ovoj gospođi (FOTO)

Proleće nikad toplije, toliko da neki pale klime u automobilima, naravno, ako klimu imaju. Međutim oni koji je nemaju snalaze se kako znaju i umeju - što upravo pokazuje nedavno usnimljen simpatičan video starijeg para u čuvenom "stojadinu".

Video-snimak plave "zastave skale 55" jagodinskih registarskih tablica izazvao je veliku pažnju na internetu, kada se pojavio na Instagram stranici "srbiju_upoznaj" i prizorom iz automobila oduševio mnoge.

Naime, usled velike vrućine u automobilu a nedostatka klime, žena na suvozačkom mestu je lepezom hladila vozača, pretpostavlja se svog supruga.

"Žena 'ladi muža svoga...(kolorizovano)... A današnje devojke hoće klimu", piše u opisu videa na Instagramu.

Kako se može videti, čekajući u manjem zastoju u saobraćaju, zbog nepostojanja klime u nekada najpopularnijem automobilu širom Jugoslavije, žena na suvozačkom mestu je izvadila svoju lepezu i počela da rashlađuje vozača.

"Nije to do klime već do ljubavi"

Ovaj prizor oduševio je mnoge na internetu, koji nisu odoleli da ne ostave po koji komentar ispod snimka.

"Stara škola", "Nije to do klime već do ljubavi", "Kod nas u Jagodinu samo ovako", "Ovakva pažnja fali svima nama danas", "Pa hoće i ova klimu, ali nema izbora", "I onda je on kupio BMW i romantika je nestala", "Ima klima od novembra do marta , nekad i do aprila", bili su samo neki od komentara ispod videa.

