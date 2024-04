KATASTROFA KOD PRIJEPOLJA: Pokrenuto klizište, odron nosi sve pred sobom, uništen i "Most ljubavi" (FOTO)

Nepoželjan prizor zatekao je u čuvare u parku Sopotnica kod Prijepolja, kada je priroda po ko zna koji put pokazala svoje ćudi, ovaj put na veličanstvenim vodopadima. Tokom jutarnjih sati došlo je do odrona u gornjem delu vodopada, kada je pokrenuti klizište i survalo se oko deset kubika kamenja i zemlje.

foto: RINA

- To klizište je u svom padu povuklo još materijala, koji se kasnije pomešan sa vodom, strmoglavio do velikog platoa, usput je iza sebe ostavio ogromnu pustoš. Sada je taj vodopad devastiran i više nema onog poznatog početka velikog vodopada. U koritu reke Sopotnice takođe je ostao veliki broj komada sige i nanosa zemlje, a usput je odnešen i jedan od najlepših drvenih mostova u Srbiji, mi smo ga zvali "most ljubavi". Jednostavno ga je ta masa zgužvala i odnela do platoa, ostali su samo ostaci, kaže Dragan Petrić, koordinator spomenika priroda Slapovi Sopotnice.

foto: RINA

Ovo je period godine kada je manje posetioca u zaštićenom području, ali u svakom slučaju dobra je okolnost što nije bilo ljudi u tom trenutku, jer je moglo da bude i povređenih lica.

-Odmah smo obavestili nadležne službe o incidentu. Prvo smo javili policiji, koja je vro brzo izašla na teret i napravila zapisnik, zatim smo informisali inspekcije za zaštitu životne sredine, Zavod za zaštitu prirode i resorno ministarstvo. Nadamo se da će uz uloženu pažnju i trud, ovaj lokalitet biti vraćen u prvobitno stanje. Važno je da nije bilo ljudi u tom trenutku i povređenih, ističe Petrić.

foto: RINA

Slapovi Sopotnice su jedinstveni prirodni pejzaž, koji je u ovom delu Srbije velika turistička atrakcija. Najveći vodopad bio je visine od 20 metara. Ovakva situacija dešava se prvi put, a ni najstariji meštani ne pamte ovakvo stanje na slapovima.

Kurir.rs/Rina