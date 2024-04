"PUN AUTOBUS ĐAKA U PROVALIJI, PROLOMIO SE STRAŠAN KRIK DECE": Obeleženo 20 godina od stravične nesreće kod Prijepolja

Tužan dan danas je za opštine Prijepolje i Bijelo Polje jer se danas navršava tačno dvadeset godina od stravične saobraćajne nesreće, koja se odigrala u mestu Gostun u kojoj se autobus sa učenicima iz Bugarske survao niz liticu u reku Lim.

Tom prilikom nastradalo je 12 đaka uzrasta od 13 do 17 godina, dok je iz olupine koja se nalazila u reci Lim spašeno njih 38.

Prvi je na nesreću tada naišao Željko Božović iz Bijelog Polja, te je u pomoć pozvao meštane i krenuo sa spašavanjem putnika.

- Igrom slučaja ja sam krenuo prema Beogradu, naišao sam tada i primetio sam baš uz uzbrdicu čoveka i dete koji se penju uz tu stranu. Ja sam mom kolegi koji tada bio sa mnom da se nešto desilo i da se vide tragovi, da je neko sleteo. Kada smo izašli, samo je čovek rekao autobus, deca, voda i onda se prolomio jedan strašan krik od te dece. Ja sam se spustio do Lima. Video sam decu na autobusu, da izlaze, shvatio sam da sam ne mogu ništa da im pomognem i pošao sam tu do kafane. Tamo sam našao četiri, pet momaka koji su bili jako hrabri. Došli su sa mnom i počeli smo da pružamo pomoć. Dok se to dešavalo ja sam obavestio policiju u Bijelom Polju i na punktu u Gostunu da se dogodila tragedija i da što brže dođu da pomognu”, rekao je Božović.

Na 20. godišnjicu porodice nastradale dece, predstavnici Republike Bugarske predvođeni potpredsednicom te države, Ilijanom Jotovom, ambasade Bugarske u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, grada Svištova ali i opština Prijepolje i Bijelo Polje položili su vence na spomen kompleks „Anđeli sa Lima” u Gostunu.

- Sećam se tog tragičnog dana i sećam se svih ovih 20 godina od te tragedije. Nadamo se da se to više nikada neće ponoviti i moramo raditi na tome. Ova tragedija nas je spojila ali moramo nastaviti da negujemo ljubac i tradiciju i da obeležavmo svake godine”, rekao je predsednik opštine Prijepolje, Drago Popadić.

Potpredsednica Republike Bugarske, Ilijana Jevtova rekla je da se na današnji dan postavljaju dva pitanja, šta odrasli mogu da učine kako ne bi izgubili decu i da li smo dobro naučili ovu lekciju kako bi naša deca putovala mirno, slobodno i bezbedno kako bi sačuvali njihov život?

- Na današnji dan mi smo ponosni na snagu ljudskog duha. Danas smo tu da se duboko zahvalimo ljudima iz Prijepolja i Bijelog Polja koji su spasili 38 dece. Nije postojao strah niti pitanje da li treba to uraditi ili ne. Oni su zaronili u vodu i spasili našu decu i to je nešto što braća rade za braću. Kada sam uručivala bugarsko državljanstvo jednom od spasitelja, on je tada imao samo 22 godina i da mu je najteže pitanje koje mu je kasnije njegovo dete postavilo, zašto nije uspeo da spasi ostalu decu. Bugarska će ostati zauvek zahvalna svim ljudima koji su pomogli. Mi se duboko zahvaljujemo roniocima, policiji, vatrogascima, mesnim vlastima i svima onim koji su tada pritekli u pomoć. Ovaj tragičan događaj pokazao je da uprkos komplikovanom svetu kome živimo dobrota još uvek živi i nije slomljena”, kaže Jotova.

