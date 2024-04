VEĆ U 10 SATI U LOZNICI IZMERENO 25 STEPENI, ALI GREJNA SEZONA I DALJE TRAJE: Isporuka toplotne energije bar još nekoliko dana

LOZNICA – Kalendarski bi trebalo danas da bude zvanično okončana grejna sezona, u danu kada je već u 10 sati u Loznici temperatura 25, a juče je bila letnjih 29 stepeni.

Međutim, pošto je najavljeno ozbiljno pogoršanje vremena, isporuka toplotne energije biće nastavljena bar još nekoliko dana, kažu iz lozničkog JKP ‘’Toplana’’.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

- Sezona treba zvanično da bude okončana, ali pratimo vremensku prognozu pa ćemo je zbog osetnog zahlađenja, najavljenog od sutra, sigurno produžiti i vrlo verovatno grejati i narednog vikenda. Lani smo je završili 21. aprila pa je moguće da slično bude i sada. Zbog toplog vremena uglavnom smo ove sezone grejali u jutarnjim i večernjim satima, počinjali oko 6, a prestajali oko 9 sati i ponovo pokretali sistem oko 17 časova. U svakom slučaju naša je obaveza da grejanje isporučujemo najaksnije do 3. maja i to ćemo činiti ukoliko bude potrebno – poručuju iz ovog preduzeća. Loznička’’Toplana’’ greje sa posebne kotlarnice Zdravstveni centar u kome će radijatori, za razliku od ostalih korisnika, biti topli sve do 15. maja. Ovu grejnu sezonu počeli su 16. oktobra, a grejano je oko 600 jedinica poslovnog prostora i oko 2.900 stanova, odnosno ukupno oko 242.000 kvadratnih metara, a gotovo svi korisnici sistema daljinskog grejanja u Loznici već nekoliko godina tu uslugu plaćaju po potrošnji.

Inače, i ove sezone je za korisnike važila cena grejanja koja je nepromenjena još od 2013. godine.

Kurir.rs/T.I.