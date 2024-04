NIŠKO NASELJE "STEVAN SINĐELIĆ" KOMPLET EVAKUISANO: Danas sledi uklanjanje bombe! Ovako izgleda lista naredbi

Niško naselje Stevan Sinđelić jutros do 7 časova kompletno je evakuisano zbog uklanjanja bombe sa gradilišta druge zgrade Naučno-tehnološkog parka u Nišu.

Veliki broj policijaca, pripadnika Sektora za vanredne situacije, niške Komunalne policije nadgledao je evakuaciju, a policija je proveravala da neko od stanovnika nije se oglušio o naredbu o evakuaciji i ostao u stanu.

Stanari su bili obavezni da ostave otvorene prozore i da sa sobom povedu kućne ljubimce.

Za stara i nepokretna lica obezbeđen je prevoz vozilima Hitne pomoći, a ostali stanovnici koji nisu imali sopstveni prevoz do nužnog smeštaja koji im je grad obebzedio prevezeni su autobusom.

Draga Ristić (80) kazala je da će današnji dan provesti kod sina i snaje koji žive u naselju pored Doma zdravlja.

“Plače mi se zbog ove situacije, ali propis je propis. Naredba mora da se poštuje. Makar kolenima puzala, samo da se otarasimo od belaja. Ispoštovala sam sve što su od nas tražili, otvorila sam prozore. Mi smo imali i u školi i na posluopštenarodnu odbranu. Otvorila sam da se ne bi stvorio neki vakum, pritisak, da ne popucaju stakla”, rekla je Ristić.

Naredba

Gradski štab za vanredne situacije Grada Niša je, zbog toga, doneo naredbu o merama koje treba izvršiti i evakuaciji stanara sledećih ulica:

U Nišu u nedelju uništavanje bombe zaostale iz NATO bombardovanja

-Bulevar Nikole Tesle brojevi: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27a, 27b, 27v, 29, 29a, 29b, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

- Ulica Aleksandra Medvedeva brojevi 2,2a,14,15,16,17,18 i

- Ulica Beogradska 1,1a,1b.

U cilju zaštite života i zdravlja ljudi i životinja, potrebno je da se građani pridržavaju sledećih uputstava:

da napuste objekte najkasnije do 7 časova i da povedu svoje kućne ljubimce, da prethodno otvore prozore i spuste roletne, da starije i bolesne osobe, osobe sa posebnim potrebama i majke sa decom organizovano krenu iz naselja Stevan Sinđelić u objekte za zbrinjavanje stanovništva u Nišu, gde će biti smešteni do trenutka uništenja bombe i to:

1. Hotel "Centro Turist", ulica Devete brigade br.10, 2. Centar za pružanje usluga socijalne zaštite „Mara“, ulica Sestre Baković bb, 3. Centar za stručno usavršavanje, ulica Pariske Komune bb, 4. Romski kulturni centar, Bulevar 12. februar, br. 82/a, 5. Osnovna škola "Vuk Karadžić", ulica Beogradska br. 2.