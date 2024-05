GRADONAČELNIK SUBOTICE STEVAN BAKIĆ: Nije bilo genocida u Srebrenici!

U organizaciji Zavičajne zajednice „Republika Srpska“, iz Subotice, sinoć je u fiskulturnoj sali subotičke Tehničke škole „Ivan Sarić“, u prisustvu oko 750 zvanica, održano tradicionalno, deseto po redu „Veče Republike Srpske“. Manifestaciji, koja je počela intoniranjem himne Republike Srbije i Republike Srpske, prisustvovali su predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanja Starović, kao izaslanik predsednika Vlade Srbije Miloša Vučevića, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, šef Predstavništva Republike Srpske u Beogradu, Mlađen Cicović, i brojni drugi gosti iz Srpske i Srbije.

Grdonačelnik Bakić je, obraćajući se prisutnima na ovoj svečanosti, čestitao Zavičajnoj zajednici „Republika Srpska“ deceniju postojanja, poželeo ovom udruženju puno uspeha u daljem radu i istakao kako rukovodstvo ZZ „Republika Srpska“, ponosno i na svoje poreklo, i na svoj zavičaj, organizovanjem ove manifestacije hoće da od zaborava otrgne, čuva i neguje kulturu, tradiciju i običaje svog rodnog kraja.

„Ovo izuzetno aktivno i dobro organizovano udruženje, kao jedno u nizu zavičajnih udruženja u našem gradu, nastoji i da jača veze sa zavičajem, da na ovim prostorima afirmiše i štiti srpsku duhovnost, kulturu, tradiciju i stvaralaštvo, ali i da što je moguće više doprinese napretku i afirmaciji Subotice“, kazao je Bakić.

Podsećajući da su u proteklom periodu u Subotici realizovani brojni projekti i urađene mnoge velike stvari, i one koje su vidljive, i one koje su nevidljive ali ništa manje važne, i da ovaj grad u svojoj istoriji nikada nije imao stabilniji finansijski budžet kao tokom poslednjih nekoliko godina, on je rekao da je podržavao sve manifestacije koje su u ovom gradu organizovali i pripadnici drugih vera i nacionalnosti i da mu je srce puno kada je reč o napreku promocije manifestacije „Zavičajni dani“ u Subotici.

„Bilo je nekih kojima je to smetalo. I to me je, iskreno rečeno, i zabolelo. Ja nikada nisam postavljao pitanje ko su im izvođači, kakav im je program i ko im nastupa. Ali, mnogi se sećaju da su nama radili genezu naših izvođača i neki mi nikada neće oprostiti koncert Baje Malog Knindže u centru našeg grada. A ja sam upravo na to ponosan“, rekao je Bakić.

Dodao je da je ovih dana slušao izjavu jednog od nosioca lista za predstojeće lokalne izbore zakazane za 2. jun, koji je, između ostalog, kazao kako su „jedina lokalna patriotska stranka“.

„Voleo bih da i meni, i subotičkoj javnosti objasni šta znači taj lokalni patriotizam i kojim se uređajem on meri. Da možda ne voli ovaj grad više od nas? Pa, ne voli, ja ću da mu kažem“, istakao je Bakić.

Naglašavajući da ni u ovoj veličanstvenoj noći ne treba da zaboravimo našu braću sestre u našoj južnoj pokrajini koji svojim postojanjem na našem Kosovu i Metohiji brane svetu srpsku teritoriju i sve svetinje na njoj, on je kazao da nećemo zaboraviti ni naš bratski narod u Crnoj Gori koji je, kako je rekao, sušta suprotnost od jednog dela izvršne vlasti.

„Teško mi je, jer moje je poreklo iz Crne Gore. S očeve strane pripadam najvećem srpskom plemenu Vasojevići, a s majčine strane junačkom bratstvu Radulović, iz mesta Komani. Zbog moje mnogobrojne rodbine koju imam u Crnoj Gori, zbog grobova mojih najmilijih i najrođenijih koji se nalaze u Crnoj Gori, imam pravo da večeras pozovem predsednika Crne Gore Milatovića i premijera Spajića da ne gaze svete grobove naših slavnih predaka i ne bacaju ljagu na srpski narod Crne Gore“, rekao je Bakić.

Zamislite šta bi bilo da je serdar Janko Vukotić krenuo sa Austrougarskom, tada najvećom vojnom silom, ili da im je ulagao neke amandmane, zapitao se Bakić i podsetio da je na badnji dan, 6. januara 1916. godine, serdar Janko Vukotić sa 6.500 vitezova crnogorske vojske stao kod Mojkovca isped 20.000 vojnika bečkog dvora da brani srpsku vojsku.

„To je jedna od najstrašnijih bitaka u Prvom svetskom ratu gde je poginulo 5.000 vitezova crnogorske vojske. To je bio jedan od nasvetlijih primera u istoriji bratske ljubavi dva naroda. Pa, zar treba sve to da pogazimo? Crna Gora, zbog svega, u Savetu bezbednosti mora da glasa za istinu. A istina je samo jedna: Nije bilo genocida u Srebrenici! A Milatović i Spajić, ako nemaju hrabrosti da glasaju za istinu, neka odmah podnesu ostavke i napuste pozicije na koje ih je doveo srpski narod u Crnoj Gori“, podvukao je gradonačelnik Stevan Bakić.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović je kazao da je povezivanje našeg naroda koji živi u Srbiji i van granica svoje matice od suštinske vrednosti za negovanje srpske kulture, srpskog jezika i pisma, naše pravoslavne vere i našeg identiteta.

„Republika Srpska ne predstavlja samo geografske okvire postojanja Srba, već duhovnu i kulturnu srž Srbije. Zavičajna zajednica ’Republika Srpska’ u Subotici predstavlja most koji povezuje ljude iz Srpske sa nama u Srbiji. Zahvaljujući radu i posvećenosti dvojice predsednika, Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, saradnja između Republike Srbije i Republike Srpske nikada nije bila bolja ni konkretnija nego što je to sada i nije bila na tako visokom, bratskom nivou“, rekao je ministar Starović, dodajući da Srbija i Srpska već nekoliko godina unazad udruženo obeležavaju značajne datume iz naše zajedničke prošlosti.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je, obraćajući se prisutnima, kazao da je srećan što sa njima deli ovo predivno veče koje još jednom potvrđuje sponu koja nas veže.

„Republika Srpska i Srbija su, po mojoj percepciji, šta god mislili ovi sa Zapada, jedna država, jer u njoj živi jedan narod. Mi, a i vi ovde, koji ste iz naših krajeva, nikada nismo bili bosanski Srbi. Mi smo uvek bili Srbi. I nikada ne smemo da dozvolimo da nas na taj način kvalifikuju i odvoje od Srbije. Mi iz Srpske volimo Srbiju i nikad nismo uradili ništa protiv Srbije“, naglasio je Dodik.

On je izrazio posebnu zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zbog realizacije projekata u opštinama širom Srpske.

„Sa Aleksandrom Vučićem je sve konkretno, sa njim nema priče nego imaju projekti. Srbija koja ima dosta svojih unutrašnjih izazova, prisutna je u Republici Srpskoj i zahvalan sam Vučiću, jer je u svim lokalnim zajednicama u Srpskoj, a ima ih 63, izgradio neki objekat gd‌e je Srbija pomogla, značajno donirala ili potpuno izgradila vrtiće, škole ili neke komunalne objekte“, naveo je Dodik.

Govoreći o Crnoj Gori, Dodik je rekao da pogađa to što se dešava nakon što je najavljena podrška rezoluciji o Srebrenici u UN.

„Srbi koji žive u Crnoj Gori su naši. Oni nisu crnogorski Srbi, nego su Srbi. Nema ni hrvatskih Srba, nego ima Srba. A neki koji nisu spremni da brane naš narod do kraja, uvek na kraju zaključe da su pogrešili. To je bolno za nas, ali i satisfakcija. Neka se naljute, ali danas sam rekao da sram bude Crnu Goru ako to urade”, rekao je Dodik i dodao da „ako iko treba da ima tu rezoluciju, onda je to Crna Gora, jer je Milo Đukanović obezbeđivao logistiku za to što se desilo u Srebrenici”.

Prisutnima su se obratili i predsednik ZZ „Republika Srpska“, Milorad Ćopić, i predsednik Saveza srpskih udruženja Severnobačkog okruga Miroslav Karan. Na desetoj, jubilarnoj „Večeri Republike Srpske” u Subotici, u okviru koje je Zavičajno udruženje „Republika Srpska“ dodelilo zahvalnice zaslužnima za doprinos radu ovog udruženja, priređen je i bogat kulturno-umetnički program u kome su učestvovali Jovan Perišić, narodni guslar Ljubomir Pavlović, Milenko Krndija Preldžije, etno društvo „Srpski sokolovi Kozare“ iz Prijedora, krajiška izvorna grupa „Srce Knešpolja“ iz Kozarske Dubice i brojne folklorne grupe.

