GRAĐANI VIDELI NOVO NAORUŽANJE: U kasarni "Podnarednik Momčilo Gavrić" u Klupcima

LOZNICA - Tradicionalnu akciju ‘’Otvoreni dan’’ u kasarni ‘’Podnarednik Momčilo Gavrić’‘ u prigradskom naselju Klupci, organizovali su juče pripadnici 111. pešadijskog bataljona Prve brigade kopnene vojske.

Ovu priliku da vide i upoznaju opremu i naoružanje Vojske Srbije i druže se sa njenim pripadnicima, iskoristili su mnogi Lozničani koje u tome nije ometalo ni kišno vreme.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

Na pisti kasarne u Klupcima, koja je obnovljena i osavremljena, bila su izložena vozila, ‘’hamer’’ američke proizvodnje, dva domaća ‘’Lazara’’, sa osam i šest točkova, minobacači, bacač granata 30 mm, sredstva za protivoklopnu borbu, dronovi za osmatranje i izviđanje, pešadijsko naoružanje, među njima i snajperske puške velikog dometa kao što je poznata ‘’crna strela’’.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

Sa velikim interesovanjem posetioci su razgledali oružje i opremu, a posebno mladi koji su iskoristi priliku da nešto od oružje i uzmu u ruke, ili uđu u neko od izloženih borbenih vozila. Kasarnu je posetio i gradonačelnik Vidoje Petrović u pratnji saradnika, koji je kazao da se može videti čime raspolaže naša vojska, i da ga ‘’raduje što imamo nove generacije najsavremnijeg naoružanja’’ čiji je deo izložen.

- Mislim da i poseta građana, posebno mladih, potvrđuje da je vojska oduvek bila deo naroda. Odluka najvišeg državnog vrha, predsednika Srbije, Vlade i resornih ministara da ovaj garnizon zaživi pokazala se u punom smislu kao opravdana, ne samo u vojnom, nego i kada je u pitanju odnos naroda i interesovanje da vidi čime naša vojska raspolaže, razgovara sa vojnici i njihovim starešinama i to je dobro. Više puta smo moglu čuti od predsednika i najviših državnih funkiconera koliko je važno da imamo dobro opremljenu, obučenu, osposobljenu vojsku, da je to garant mira, naše sigurnosti i da ćemo uvek, kao što se dešavalo u istoriju, znati i moći da odbranimo svoju teritoriju i narod. Da obezbedimo ono što je osnov svega, a to je mir – kazao je on i čestitao svim pripadnicima garnizona na trudu koji su uložili da upriliče današnje druženje.

1 / 7 Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Inače, kasarna u Klupcima poslednjih godina je obnovljena, podignuti su novi i sređeni postojeći objekti, a od januara 2020. ona se zove ‘’Podnarednik Momčilo Gavrić’‘ po najmlađem vojniku Velikog rata, rođenom u Trbušnici kod Loznice.

Kurir.rs/T.Ilić