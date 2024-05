POŽAR NA DEPONIJI DUBOKO LOKALIZOVAN: Termovizijskim snimanjem će se utvrditi tačno žarište požara

Požar na deponiji „Duboko“ kod Užica je posle 11 dana lokalizovan i nastavljaju se planske akvitnosti da se požar potpuno ugasi. To je saopštila gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević.

- Danas je sitaucija bolja u odnosu na prethodne dane. Sprovodili smo sve aktivnosti i metode koje smo dobijali od relevantnih institucija. Sprovodilo se gašenje vodom sa zemlje i helikopterima, ekstraktom pene, algama... Pokazalo se da je jedini način da se požar ugasi pretpravanjem zapaljenog dela deponovanog smeća na čvrstu podlogu i nasipanja toge dela smeća sa zemljom. To i radimo. Utrošeno je do sada 30.000 tona jalovine, 13.000 tona penila, imamo dovoljno mehanizacije i ljudi. Trenutno 80 ljudi učestvuje na gašenju požara, menjaju se u smenama – rekla je gradonačelnica i izrazila veliku zahvalnost vatrogascima, vozačima kamiona, rukovaocima mašina, koji poslednjim atomima snage daju sve od sebe da se požar ugasi.

foto: Kuriri/Z.G.

Ona je rekla da je požar lokalizovan.

- Napravljena su tri bedema sa tri strane, 6 kaskada da bi mogla mehanizacija da priđe. Radi se na tome da žarište samog vrha deponije razdvoji horizontalno na dva dela da bi mehanizacija mogla da priđe i da se krene u gašenje žarišta – objasnila je Raković Radivojević.

Ona je najavila da će sutra tačno biti nađeno gde je žarište.

foto: Kuriri/Z.G.

- Od sutra će ekipa ljudi termovizijski snimiti putem drona i tačno lokalizovati žarište ovog požara. To će ubrzati njegovo gašenje. Pretpostavka je da je samo žarište na dubini od 15 do 20 metara dubine i stiglo se skoro do samog žarišta, ali strikno moramo voditi računa o bezbednosti ljudi. Svi imaju zaštitnu opremu – rekla je gradonačelnica Užica i dodala da problem deponije je dugogodišnji problem, a jedino rešenje je proširenje i stabilizacija tela deponije, i zacevljenje Turskog potoka, kao da je prošlog petka raspisan tender i projekat će biti realizovan do kraja godine.

Još je rekla da se na sedam lokacija meri kvalitet vazduha i da svi podaci govore da nema prekoračenja iznad graničnih vrednosti. Poručila je građanima Užica da prate podatke i preporuke koje daju Batut i Zavod za javno zdravlje Užice.